Источник: совет директоров En+ подтвердил решение перерегистровать компанию в РФ

«Совет директоров подтвердил, что En+ и “Русал” будут перерегистрированы в Калининграде», — сказал он.

En+ в январе 2019 года, после снятия санкций США с компании, практически полностью обновила совет директоров — в него были введены семь независимых директоров в соответствии с требованием минфина США. Еще трое новых директоров в совет были назначены на заседании 8 февраля. Предыдущий совет директоров En+ ранее уже одобрял планы по перерегистрации группы в Россию и был поддержан акционерами на внеочередном собрании 20 декабря.

Тогда же акционеры одобрили изменение учредительного договора и устава компании и утвердили изменение наименования группы с даты его регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц РФ. Так, полное название компании, утвержденное акционерами, — «Международная компания публичное акционерное общество «Эн+ груп», сокращенное — МКПАО «Эн+ груп».

Структура акционеров En+ Group претерпела изменения в январе, одним из условий снятия с группы американских санкций было снижение Олегом Дерипаской доли в компании до менее 50%. В ночь на 28 января, когда стало известно об исключении En+ из санкционного списка, компания сообщила, что доля Дерипаски в группе снизилась до 44,95%. Ранее она оценивалась приблизительно в 70%.