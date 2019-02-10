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02:16 (мск), источник: Российская газета

Минпромторг намерен новыми рынками сбить цены на продукты

Заканчивается процедура согласования законопроекта о рынках, рассказал «Российской газете» заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов. В ближайшее время он будет внесен в правительство и Госдуму.

Источник: Reuters

Количество рынков у нас за последние десять лет сократилось катастрофически — в 5−6 раз. «Но людям рынки интересны, — пояснил Евтухов. — Ведь это не просто место, куда приходят за покупками. Там свой колорит. Сейчас в Москве появились рынки нового формата с большими фудкортами, куда люди приходят покушать, пообщаться, приятно провести время».

В министерстве считают, что рынки очень важный канал реализации продукции для малых сельхозпроизводителей, для фермерских и личных хозяйств. И конкурент для сетевых магазинов. «Чем больше игроков на рынке, тем ниже цены, — говорит замминистра».

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И продолжил: «На рынках, конечно, разные цены, но продукты там и свежее, и зачастую качественнее, чем в супермаркетах, которые закупают большое количество полуфабрикатов или замороженной продукции. Когда будет больше рынков, то больше будет конкуренция и среди тех, кто управляет рынками, и среди тех, кто там торгует».

Рынки сегодня востребованы не только в России, но и во всем мире. Например, в Испании 50 процентов фреша (свежих овощей, фруктов, мяса, рыбы) продается именно на рынках. «И мы на рынках предлагаем разрешить торговлю сезонной продукцией от фермерских хозяйств, в том числе и из автомобилей», — уточнил Виктор Евтухов.

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