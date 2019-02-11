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00:04 (мск), источник: РИА Новости

Минпромторг намерен вернуть в города России палатки и ларьки

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. В России хотят вернуть на улицы городов палатки и ларьки. Об этом в интервью «Российской газете» заявил заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, сегодня на крупные торговые сети приходится около 30−40 процентов рынка. Однако производителей, желающих представить свою продукцию в различных торговых точках страны, гораздо больше, чем самих магазинов.

«Если сравнить развитие нашей внутренней розничной торговли с развитием ее в других странах, то у нас в два раза меньше торговых площадей на тысячу человек, чем во многих европейских странах. А малая нестационарная розница — важнейший формат торговли, он существует везде», — заметил Евтухов.

Как отметил чиновник, подобные торговые точки малой нестационарной розницы дают «рабочие места не только в торговле, но и в смежных сферах».

«По оценкам экспертов, развитие нестационарной и мобильной торговли дополнительно создаст до 250 тысяч рабочих мест», — пояснил собеседник издания.

Как отметил замминистра, в небольших населенных пунктах регионов страны малые форматы торговли сохранились.

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«Но зачастую наличие палаток зависит от личных предпочтений главы соответствующего муниципалитета. <…> Именно поэтому для защиты прав предпринимателей мы и разработали законопроект, который совершенствует правовое регулирование организации нестационарной и развозной торговли. Чтобы закрепить необходимые гарантии их деятельности», — рассказал Евтухов.

Малые форматы торговли необходимы в стране в том числе и из-за «дефицита качественных торговых площадей». Именно поэтому российский бизнес заинтересован в подобных торговых точках.

По словам Евтухова, в Минпромторге надеются, что соответствующий законопроект найдет поддержку у депутатов Госдумы.

«Это правильный законопроект, и мы считаем, что он действительно создаст условия для того, чтобы у нас развивалась конкуренция в торговле», — подчеркнул чиновник.

В начале декабря прошлого года директор департамента развития внутренней торговли, системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Никита Кузнецов сообщил, что законопроект о совершенствовании регулирования нестационарной и развозной торговли может быть принят до апреля 2019 года. Документ вносит изменения в закон о торговле и в закон об общих принципах организации местного самоуправления.

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