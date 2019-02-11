Эксперты оценили потери Венесуэлы от санкций при Мадуро
Со времени прихода президента Николаса Мадуро к власти в Венесуэле в 2013 году по конец 2017 года экономика страны потеряла
Со времени прихода президента Николаса Мадуро к власти в Венесуэле в 2013 году по конец 2017 года экономика страны потеряла
Эксперты считают, что
Если бы эти деньги пришли в экономику страны, за пять лет Венесуэла произвела бы товаров и услуг на $260 млрд — $350 млрд больше, что в пересчете на душу населения составило бы $12 200 — $13 400. При этом условии ВВП страны упал бы всего на 1,1 — 1,6% в год.
Запуск сырьевой экономики Венесуэлы в текущем состоянии невозможен без внешней финансовой помощи, заключают ученые. «Если бы правительство Мадуро получило такое же международное финансирование, как правительство (президента Аргентины) Маурисио Макри в первые три года его срока, рост ВВП Венесуэлы превзошел бы показатели Аргентины», — резюмируют они.