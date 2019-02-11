Эксперты оценили потери Венесуэлы от санкций при Мадуро

Эксперты считают, что из-за международных ограничений на движение капитала страна теряла по $19 млрд в год, из-за завышенной стоимости заимствований в связи с санкциями — порядка $3,3 млрд в год.

Если бы эти деньги пришли в экономику страны, за пять лет Венесуэла произвела бы товаров и услуг на $260 млрд — $350 млрд больше, что в пересчете на душу населения составило бы $12 200 — $13 400. При этом условии ВВП страны упал бы всего на 1,1 — 1,6% в год.