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05:55 (мск), источник: Ведомости

Эксперты оценили потери Венесуэлы от санкций при Мадуро

Со времени прихода президента Николаса Мадуро к власти в Венесуэле в 2013 году по конец 2017 года экономика страны потеряла из-за западных санкций до $350 млрд. Такая оценка содержится в докладе Стратегического латиноамериканского центра по геополитике.

Эксперты считают, что из-за международных ограничений на движение капитала страна теряла по $19 млрд в год, из-за завышенной стоимости заимствований в связи с санкциями — порядка $3,3 млрд в год.

Если бы эти деньги пришли в экономику страны, за пять лет Венесуэла произвела бы товаров и услуг на $260 млрд — $350 млрд больше, что в пересчете на душу населения составило бы $12 200 — $13 400. При этом условии ВВП страны упал бы всего на 1,1 — 1,6% в год.

Отсутствие внешних инвестиций, напротив, хорошо согласуется с наблюдаемой утратой 60% ВВП, показало моделирование.

Запуск сырьевой экономики Венесуэлы в текущем состоянии невозможен без внешней финансовой помощи, заключают ученые. «Если бы правительство Мадуро получило такое же международное финансирование, как правительство (президента Аргентины) Маурисио Макри в первые три года его срока, рост ВВП Венесуэлы превзошел бы показатели Аргентины», — резюмируют они.

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