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08:20 (мск), источник: РИА Новости

Прикручивать уже нечего: Украина в феврале может остаться без отопления

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости, Наталья Дембинская. В украинских хранилищах всего 11,1 миллиарда кубометров газа — это критически низкий уровень. На исходе и другое топливо: по оценкам Минэнерго, на складах предприятий — около миллиона тонн угля, в прошлом году было на 38 процентов больше. Мазута еще меньше — на 44 процента.

Источник: РИА Новости

Эксперты предупреждают: запасы истощаются столь стремительно, что страна рискует лишиться тепла уже в этом месяце.

Почти ничего не осталось

Батареи в квартирах украинцев и без того едва греют, а до конца отопительного сезона больше двух месяцев. Ситуацию осложнило то, что начало зимы оказалось холоднее, чем в прошлом году, и пришлось расходовать существенно больше топлива. К тому же промышленные предприятия увеличили потребление газа на два процента — в нынешних обстоятельствах это много.

В попытках растянуть остатки газа до конца сезона власти уже сократили нормы потребления голубого топлива более чем в два с половиной раза.

При наличии газовой плиты, централизованного горячего водоснабжения и отсутствии газовых счетчиков разрешено использовать всего 3,29 кубометра газа на человека в месяц вместо прежних 9,8 куба.

Обитателям квартир, не подключенных к централизованному горячему водоснабжению и пользующихся газовыми водонагревателями, норму потребления снизили втрое — с 18,3 куба до 5,39.

Но и этого явно недостаточно: подземные газохранилища заполнены лишь на 37%. Если динамика отбора газа сохранится на уровне прошлой зимы, к концу марта в ПГХ останется менее шести миллиардов кубов. А это минимальный объем, необходимый для поддержания рабочего давления в газотранспортной системе страны.

И тогда придется либо полностью прекратить газоснабжение населения, либо остановить транзит российского газа в Европу.

По прежней схеме

Когда в прошлом году Киев объявил общенациональную акцию «Прикрути», в хранилищах было на 10,5% больше газа, чем сейчас.

Из-за сильного похолодания в начале марта власти Украины столкнулись с серьезным дефицитом газа. И после отказа «Газпрома» возобновить импорт были вынуждены просить население прикрутить газовые краны.

Пример подал лично Петр Порошенко, пообещав снизить потребление газа у себя дома.

Эксперты недоумевали: дефицит газа не может служить оправданием ограничений для населения. Даже в самые кризисные годы проблемы решались за счет промышленности, путем сокращения потребления предприятий.

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Скептики оказались правы: акция началась с флешмоба в социальных сетях с хештегом «прикрути», призывами «Нафтогаза» снизить потребление голубого топлива — на один градус днем и на два ночью, а закончилась тем, что в селах пришлось обогревать дома дровами.

Наблюдатели уверены: «Прикрути» — минимум, что ждет Украину этой зимой. Как сообщил сопредседатель фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич украинскому изданию «Страна», «прикручивать» «Нафтогаз» уже начал, а от коллапса страну пока спасает лишь небольшое потепление.

В «Нафтогазе», в свою очередь, заверяют, что «для стабильного прохождения отопительного сезона» газа достаточно. Но прогнозы метеорологов тревожные: в феврале-марте ожидаются похолодания до минус 15 градусов. А каждый дополнительный градус — это миллион киловатт-часов. Поэтому, считают эксперты, одним понижением температуры в квартирах не обойтись.

Что дальше

Помимо морозов в начале отопительного сезона, причиной топливного кризиса аналитики называют урезанные украинским кабмином нормы запасов энергоресурсов, а также снижение добычи угля.

«Без тепла рискуют остаться целые города. Тем более что никакой ответственности за отключения для поставщиков услуги нашим законодательством не предусмотрено», — цитирует «Страна» руководителя специальных проектов киевского НТЦ «Психея» Геннадия Рябцева.

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Еще больше осложняют ситуацию претензии «Нафтогаза» к «Газпрому» относительно транзита. По мнению украинских экспертов, Киев фактически толкает российскую компанию на закручивание вентиля. А если Россия снизит объемы транзита, поддерживать требуемый уровень давления в украинской газотранспортной системе придется запасами из хранилищ, которые и так на минимуме. При падении давления в ГТС до 20% Украину ждет возвращение к газовому коллапсу 2009 года, когда многие граждане остались не только без отопления, но и без света.

Двадцать первого января в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии по транзиту газа после 2019 года. ЕК предлагает Москве и Киеву подписать новый контракт на срок более десяти лет. Объемы транзита должны быть привлекательными, в том числе для инвесторов, без которых ГТС не модернизировать.

Глава российского Минэнерго Александр Новак подчеркнул, что нужны коммерчески выгодный контракт и конкурентоспособный маршрут. Кроме того, Украина обязана представить четкий план управления ГТС, а «Газпрому» и «Нафтогазу» необходимо урегулировать судебные проблемы.

Между тем в конце января в Стокгольме началось рассмотрение нового иска «Нафтогаза» к «Газпрому» — на 11,58 миллиарда долларов.

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