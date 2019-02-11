Цена на нефть марки Brent снизилась до 61,55 доллара за баррель

Источник: AP 2019

По состоянию на 8.27 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89%, до 61,55 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,29%, до 52,04 доллара за баррель.

В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), о том, что число нефтяных буровых в стране по итогам недели выросло на семь, до 854 штук. Трейдеры опасаются роста добычи нефти в США, которая и так находится на рекордно высоком уровне, и ее предложения на мировом рынке.

В то же время поддержку ценам на «черное золото» продолжает оказывать ситуация вокруг венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, против которой США 28 января ввели санкции, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Добыча и экспорт сырья из Венесуэлы снижается.