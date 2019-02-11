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09:06 (мск), источник: РИА Новости

Цена на нефть марки Brent снизилась до 61,55 доллара за баррель

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Цены на нефть снижаются в понедельник утром на фоне данных об увеличении числа действующих буровых установок в США, которые усилили опасения о росте предложения сырья, свидетельствуют данные торгов.

ЦБ: $ 66.0628   +0.04 € 74.8954   -0.07 ММВБ: $ 65.5950   -0.21 € 74.2875   -0.21
Источник: AP 2019

По состоянию на 8.27 мск стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,89%, до 61,55 доллара за баррель, цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,29%, до 52,04 доллара за баррель.

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В понедельник инвесторы отыгрывают пятничные данные американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes, a GE Company (BHGE), о том, что число нефтяных буровых в стране по итогам недели выросло на семь, до 854 штук. Трейдеры опасаются роста добычи нефти в США, которая и так находится на рекордно высоком уровне, и ее предложения на мировом рынке.

В то же время поддержку ценам на «черное золото» продолжает оказывать ситуация вокруг венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA, против которой США 28 января ввели санкции, заблокировав ее активы и интересы в своей юрисдикции на 7 миллиардов долларов. По данным Белого дома, еще 11 миллиардов долларов составят потери в поставках нефти. Добыча и экспорт сырья из Венесуэлы снижается.

«Проблемы в Венесуэле продолжают оказывать поддержку ценам. Появляются сообщения о том, что PDVSA изо всех сил пытается обеспечить новые рынки для своей нефти после введения США дополнительных санкций», — сказали агентству Рейтер аналитики банка ANZ.

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