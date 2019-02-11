Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Собака повторяет все за своей хозяйкой (фото)
Заброшенную технику СССР находят по всей России (фото)
Новые кадры Пугачевой с детьми умилили сеть
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Девочки дьяволаКем были серийные убийцы из секты Чарльза Мэнсона
Жена Хабенского показала первое фото новорожденной дочки
Анастасия Костенко получила диплом с 7-месячной дочкой на руках
«Стоп, Андрей!» Певицу Славу возмутили шоу Малахова и Борисова
Олешко прокомментировал конфликт с Верником на съемках шоу
На дне: в Сети про союз Волочковой и Джигурды
Генетическое заболевание Маркл угрожает родам
Шейк, Миддлтон: самые роскошные образы премии BAFTA
В сети решили, что Ковальчук постарела из-за неудачной укладки
Нелепый «живой щит» на трассе М7: что это было? (видео)
Дорожные знаки, способные вызвать улыбку (фото)
Сколько стоит жить по соседству с Боярским и Путиным
Как россияне выплачивают ипотеку
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
10:57 (мск), источник: Mail.ru Новости

Впервые за 17 лет Coca-Cola анонсировала новый вкус

Его уже тестировали в продаже.

С 25 февраля в продаже по всему миру появится Coca-Cola со вкусом апельсина с ванилью.

Последний раз компания Coca-Cola расширяла вкусовую линейку 17 лет назад: в 2002 году появился напиток со вкусом ванили.

Как сообщила директор бренда Кейт Карпентер, компания тестировала и другие вкусы: лимон, имбирь и малину. Сочетание ванили и апельсина понравилось в фокус-группах больше всего. Напитки тестировали в продаже в Канаде и Австралии летом 2018 года. Orange Vanilla Coke появится в двух вариантах: с сахаром и без.

Как утверждают в компании, продажа вишневой и ванильной колы в последние годы выросла.

Появится ли Orange Vanilla Coke 25 февраля в России, как анонсировала компания, пока неизвестно.

Тем временем 9 февраля в России продали на аукционе нераспечатанную бутылку Pepsi 1980 года выпуска. Напиток хранил у себя житель Железногорска. Купил Pepsi главный редактор красноярского интернет-портала «Проспект Мира» Алексей Макеев. Он предложил за раритет 3 тысячи рублей.

Ранее Сеть облетел завораживающий трюк Лионеля Месси с бутылкой газировки. Аргентинец выложил бэкстейдж со съемок рекламного ролика Pepsi. На видео футболист ставит полупустую бутылку на мяч, разбегается и бьет. Бутылка вращается и аккуратно приземляется на пол, а мяч попадает в кольцо.

Во время загрузки произошла ошибка.

Вскоре после этого футболисты «Урала» Николай Димитров, Вараздат Ароян и Илья Жигулев повторили трюк Месси с бутылкой.

Читайте также:

Прикручивать уже нечего: Украина может остаться без отопления
Туристы выбрали самый романтичный город России
США отказались доставить на МКС российский телескоп
Японки взбунтовались против традиции Дня святого Валентина
Мать капитана судна «Норд» сообщила о его возвращении в Крым
Молодой российский вратарь стал главным героем матча НХЛ
Спорт
«Манчестер Сити» разгромил «Челси» в матче чемпионата Англии Подопечные Хосепа Гвардиолы победили со счетом 6:0 и вышли на первое место в турнирной таблице
Hi-Tech
Гаджеты становятся мусором Ежегодно $60 млрд. отправляются на свалку.
Авто
Тонкий расчет: сколько съест автомобиль из семейного бюджета Чем руководствоваться при выборе автомобиля
Кино
Марина Александрова попрощалась с «Екатериной» Актриса сообщила о завершении работы над проектом, поблагодарив команду и зрителей
Недвижимость
Мужчина лишился квартиры, подписав «справку» в МФЦ
Почему в советских новостройках делали паркетные полы?
Сколько стоит соседство с Боярским, Миллером и Путиным
Новый долговой рекорд: как россияне выплачивают ипотеку
Дети
Новые кадры Пугачевой с детьми умилили сеть Алла Борисовна побывала на детском празднике.
Леди
История любви: Ирина Муравьева и Леонид Эйдлин 8 февраля знаменитой актрисе исполняется 70 лет. В ее юбилей рассказываем историю любви артистки с режиссером Леонидом Эйдлином.
Все о ремонте
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Дизайн небольшой двушки для семьи: как обустроить полноценную детскую в гостиной
Вагон поезда времен Второй мировой войны превратили в стильное жилье
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь