Впервые за 17 лет Coca-Cola анонсировала новый вкус

С 25 февраля в продаже по всему миру появится Coca-Cola со вкусом апельсина с ванилью.
Последний раз компания Coca-Cola расширяла вкусовую линейку 17 лет назад: в 2002 году появился напиток со вкусом ванили.
Как сообщила директор бренда Кейт Карпентер, компания тестировала и другие вкусы: лимон, имбирь и малину. Сочетание ванили и апельсина понравилось в фокус-группах больше всего. Напитки тестировали в продаже в Канаде и Австралии летом 2018 года. Orange Vanilla Coke появится в двух вариантах: с сахаром и без.
Как утверждают в компании, продажа вишневой и ванильной колы в последние годы выросла.
Появится ли Orange Vanilla Coke 25 февраля в России, как анонсировала компания, пока неизвестно.
Тем временем 9 февраля в России продали на аукционе нераспечатанную бутылку Pepsi 1980 года выпуска. Напиток хранил у себя житель Железногорска. Купил Pepsi главный редактор красноярского интернет-портала «Проспект Мира» Алексей Макеев. Он предложил за раритет 3 тысячи рублей.
Ранее Сеть облетел завораживающий трюк Лионеля Месси с бутылкой газировки. Аргентинец выложил бэкстейдж со съемок рекламного ролика Pepsi. На видео футболист ставит полупустую бутылку на мяч, разбегается и бьет. Бутылка вращается и аккуратно приземляется на пол, а мяч попадает в кольцо.
Вскоре после этого футболисты «Урала» Николай Димитров, Вараздат Ароян и Илья Жигулев повторили трюк Месси с бутылкой.