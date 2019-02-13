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17:49 (мск), источник: Lenta.Ru

Россия показала уникальный розовый бриллиант

Государственная компания «Алроса» показала крупнейший за всю историю добычи алмазов в России розовый бриллиант. Камень вошел в новую коллекцию цветных бриллиантов, которые были представлены общественности. Об этом говорится в сообщении госкомпании, имеющемся в распоряжении «Ленты.ру».

Источник: АЛРОСА

Масса розового бриллианта составила 14,83 карата, он был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии, став самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. До него самым большим алмазом розового цвета считался кристалл массой в 3,86 карата.

Госкомпания намерена продать уникальный камень и рассчитывает, что розовый кристалл принесет компании большую прибыль.

Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки.
Юрий Окомоев
замглавы госкомпании

Помимо розового бриллианта на презентации показали медово-желтый бриллиант массой 20,69 карат, который сделали из алмаза массой в 34,17 карата. Кристалл стал крупнейшим желтым камнем, добытым в России в 2017 году.

Источник: АЛРОСА

В ноябре сообщалось, что на торгах аукционного дома Christie’s редчайший розовый бриллиант под названием «Розовое наследие» продали за 44 миллиона долларов. Масса бриллианта тогда составила 19 карат.

Компания «Алроса» добыла крупнейший за последние годы алмаз
Во время загрузки произошла ошибка.
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