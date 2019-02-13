Россия показала уникальный розовый бриллиант

Источник: АЛРОСА

Масса розового бриллианта составила 14,83 карата, он был добыт в 2017 году на месторождении Эбелях в Якутии, став самым большим розовым алмазом, добытым на территории России. До него самым большим алмазом розового цвета считался кристалл массой в 3,86 карата.

Госкомпания намерена продать уникальный камень и рассчитывает, что розовый кристалл принесет компании большую прибыль.

Я уверен, что этот бриллиант станет самым дорогим за всю историю российской огранки. Юрий Окомоев замглавы госкомпании

Помимо розового бриллианта на презентации показали медово-желтый бриллиант массой 20,69 карат, который сделали из алмаза массой в 34,17 карата. Кристалл стал крупнейшим желтым камнем, добытым в России в 2017 году.

Источник: АЛРОСА