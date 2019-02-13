Что такое госдолг и почему он такой большой у США?

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В первой декаде февраля государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Только с начала месяца он увеличился более чем на 90 миллиардов долларов и составил 22,01 триллиона. Госдолг США стал стремительно расти после того, как президентом стал Дональд Трамп, во время своей предвыборной кампании пообещавший избавиться от госдолга за 8 лет. По сообщениям CNN, за время его президентства госдолг увеличился более чем на 2 триллиона. Для сравнения: за 8 лет президентства Барака Обамы государственный долг страны вырос более чем на 9 триллионов долларов.

Что такое госдолг?

Государственный долг — это задолженность государства перед своими кредиторами. Он образуется вследствие возникновения дефицита бюджета, когда расходы превышают доходы. Госдолг может быть внутренним и внешним. Внутренний долг — это задолженность государства перед собственными гражданами или компаниями, которые являются держателями государственных ценных бумаг. Внешний долг — задолженность перед международными организациями, частными и государственными банками других стран. Также госдолг подразделяется на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. В первую категорию попадают займы, взятые на срок до года. Среднесрочный долг — кредит, взятый на срок до 5 лет, долгосрочный — на срок свыше 5 лет.

В США госдолг представляет собой задолженность федерального правительства перед своими кредиторами. В него не входят долги отдельных штатов, корпораций и физических лиц.

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Госдолг США состоит из двух частей: внутриправительственного ($5,9 трлн) и публичного ($16,2 трлн). Первый сформирован задолженностью бюджета США перед правительственными организациями, а второй представляет из себя казначейские ценные бумаги, принадлежащие частным лицам, корпорациям, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также правительствам штатов и иностранных государств.

Из-за чего растет госдолг?

Госдолг растет из-за постоянного роста дефицита бюджета. В 2018 году дефицит бюджета стал крупнейшим за последние шесть лет. Он достиг отметки в 779 млрд долларов. По оценке экспертов, в последнее время рост дефицита вызван сокращением налогов. Принятая Трампом налоговая реформа обошлась бюджету в 1,5 триллиона долларов. На увеличение дефицита бюджета также повлияли возросшие расходы на оборону. Согласно оборонному бюджету на 2019 год, они составят рекордную сумму — 716 миллиардов долларов. Госдолг США уже много лет является одним из крупнейших в мире. И по прогнозам Конгресса, если ситуация не изменится, только из-за рекордно низкой ставки корпоративного налога, которая сократилась до 20%, к 2028 году размер долга достигнет 96% ВВП.

Кто является кредиторами США?

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Крупнейший держатель госдолга США — Федеральная резервная система, она владеет около 40% долга. А самый крупный иностранный кредитор Соединенных штатов — Китай. По официальным данным, КНР владеет свыше 1,1 триллионом долларов казначейских облигаций США. В десятку основных кредиторов также входят Япония, Бразилия, Ирландия, Великобритания, Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.

Россия тоже является кредитором США. Но в последнее время Банк России активно распродает казначейские облигации Соединенных штатов.

По данным американского Минфина, сейчас у РФ имеются гособлигации США на 12,8 миллиардов долларов. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами на финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.

Какой госдолг у России?

Российский внешний долг в минувшем году сократился на 12,4% или на 64,4 миллиарда долларов. Согласно данным ЦБ, на 1 января 2019 года задолженность России перед иностранными кредиторами составила 453,7 миллиарда долларов. По отношению к ВВП страны госдолг сократился с 40% в 2016 году до 33% в 2017-м.