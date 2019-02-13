Что такое госдолг и почему он такой большой у США?
Государственный долг США установил новый исторический рекорд.
Государственный долг США установил новый исторический рекорд.
В первой декаде февраля государственный долг Соединенных Штатов впервые в истории превысил отметку в 22 триллиона долларов. Только с начала месяца он увеличился более чем на 90 миллиардов долларов и составил 22,01 триллиона. Госдолг США стал стремительно расти после того, как президентом стал Дональд Трамп, во время своей предвыборной кампании пообещавший избавиться от госдолга за 8 лет. По сообщениям CNN, за время его президентства госдолг увеличился более чем на 2 триллиона. Для сравнения: за 8 лет президентства Барака Обамы государственный долг страны вырос более чем на 9 триллионов долларов.
Что такое госдолг?
Государственный долг — это задолженность государства перед своими кредиторами. Он образуется вследствие возникновения дефицита бюджета, когда расходы превышают доходы. Госдолг может быть внутренним и внешним. Внутренний долг — это задолженность государства перед собственными гражданами или компаниями, которые являются держателями государственных ценных бумаг. Внешний долг — задолженность перед международными организациями, частными и государственными банками других стран. Также госдолг подразделяется на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. В первую категорию попадают займы, взятые на срок до года. Среднесрочный долг — кредит, взятый на срок до 5 лет, долгосрочный — на срок свыше 5 лет.
Госдолг США состоит из двух частей: внутриправительственного ($5,9 трлн) и публичного ($16,2 трлн). Первый сформирован задолженностью бюджета США перед правительственными организациями, а второй представляет из себя казначейские ценные бумаги, принадлежащие частным лицам, корпорациям, Федеральной резервной системе (ФРС) США, а также правительствам штатов и иностранных государств.
Госдолг растет
Кто является кредиторами США?
Крупнейший держатель госдолга США — Федеральная резервная система, она владеет около 40% долга. А самый крупный иностранный кредитор Соединенных штатов — Китай. По официальным данным, КНР владеет свыше 1,1 триллионом долларов казначейских облигаций США. В десятку основных кредиторов также входят Япония, Бразилия, Ирландия, Великобритания, Швейцария, Люксембург, Каймановы острова, Гонконг и Бельгия.
По данным американского Минфина, сейчас у РФ имеются гособлигации США на 12,8 миллиардов долларов. Американские казначейские обязательства считаются наиболее надежными ценными бумагами на финансовом рынке, хотя и не самыми прибыльными.
Какой госдолг у России?
Российский внешний долг в минувшем году сократился на 12,4% или на 64,4 миллиарда долларов. Согласно данным ЦБ, на 1 января 2019 года задолженность России перед иностранными кредиторами составила 453,7 миллиарда долларов. По отношению к ВВП страны госдолг сократился с 40% в 2016 году до 33% в 2017-м.
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