На Ульяновском автомобильном заводе сократят 600 человек

Источник: РИА "Новости"

Сокращения коснутся сотрудников офиса и сервисных работников, уточнил он. По его словам, попавшим под сокращение будет предложена другая работа на автозаводе и других предприятиях площадки с возможностями переобучения, а также вакансии городского центра занятости населения.

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«В условиях сложной ситуации в отрасли и в экономике в целом УАЗ озабочен эффективностью персонала и конкурентоспособностью затрат на производство автомобилей», — так объясняет необходимость сокращений представитель компании.

По итогам 2018 г. продажи автомобилей УАЗ в России снизились на 1% до 41 252 шт., весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, напротив, вырос — на 12,8% до 1,8 млн шт., гласят данные АЕБ.