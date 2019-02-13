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21:15 (мск), источник: Ведомости

На Ульяновском автомобильном заводе сократят 600 человек

Ульяновский автомобильный завод (УАЗ, входит в «Соллерс») в I квартале 2019 г. сократит около 600 сотрудников, или 7% от общей численности предприятия, — сейчас здесь работает около 8000 человек, рассказал его представитель.

Источник: РИА "Новости"

Сокращения коснутся сотрудников офиса и сервисных работников, уточнил он. По его словам, попавшим под сокращение будет предложена другая работа на автозаводе и других предприятиях площадки с возможностями переобучения, а также вакансии городского центра занятости населения.

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«В условиях сложной ситуации в отрасли и в экономике в целом УАЗ озабочен эффективностью персонала и конкурентоспособностью затрат на производство автомобилей», — так объясняет необходимость сокращений представитель компании.

По итогам 2018 г. продажи автомобилей УАЗ в России снизились на 1% до 41 252 шт., весь рынок легковых и легких коммерческих автомобилей, напротив, вырос — на 12,8% до 1,8 млн шт., гласят данные АЕБ.

Сколько УАЗ сэкономит за счет сокращений, какие у него сейчас расходы на заработную плату сотрудникам — неизвестно. Представитель это не пояснил. Сама компания с 2016 г. не публикует финансовые отчеты. Консолидированная выручка «Соллерса» по итогам шести месяцев 2018 г. составила 14,1 млрд руб., чистая прибыль — 443 млн руб.

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