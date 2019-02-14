Рубль резко подешевел из-за угрозы новых санкций против России

Источник: Reuters

Падение началось в 21.30 мск, тогда доллар стоил 65,79 руб., евро — 74,24 руб. За полчаса торгов доллар подорожал на 50 коп., евро — на 51 коп.: к 22.00 доллар стоил уже 66,29 руб., евро — 74,75 руб. Объемы торгов резко подскочили, следует из данных биржи.

К 22.30 мск падение ускорилось: доллар подорожал до 66,45 руб. евро — до 74,87 руб.

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Рубль стал слабеть после того, как агентство Reuters сообщило о разработанном сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом законопроекте, предусматривающем жесткие санкции против России. Речь идет об ограничениях для инвесторов на сделки с новым суверенным долгом России, а также санкциях против российских энергетических компаний и банков. Документ в четверг, 14 февраля, будет представлен в сенате США.

Днем в среду российский Минфин успешно разместил ОФЗ на аукционах нового формата — ведомство впервые провело их без лимитов на объем предлагаемых бумаг. В итоге Минфину удалось продать бумаги на 42 млрд руб. с минимальной премией к рыночной доходности выпусков.