Рубль резко подешевел из-за угрозы новых санкций против России
В среду поздним вечером курс рубля на Московской бирже обвалился.
В среду поздним вечером курс рубля на Московской бирже обвалился.
Падение началось в 21.30 мск, тогда доллар стоил 65,79 руб., евро — 74,24 руб. За полчаса торгов доллар подорожал на 50 коп., евро — на 51 коп.: к 22.00 доллар стоил уже 66,29 руб., евро — 74,75 руб. Объемы торгов резко подскочили, следует из данных биржи.
К 22.30 мск падение ускорилось: доллар подорожал до 66,45 руб. евро — до 74,87 руб.
Рубль стал слабеть после того, как агентство Reuters сообщило о разработанном сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом законопроекте, предусматривающем жесткие санкции против России. Речь идет об ограничениях для инвесторов на сделки с новым суверенным долгом России, а также санкциях против российских энергетических компаний и банков. Документ в четверг, 14 февраля, будет представлен в сенате США.
Днем в среду российский Минфин успешно разместил ОФЗ на аукционах нового формата — ведомство впервые провело их без лимитов на объем предлагаемых бумаг. В итоге Минфину удалось продать бумаги на 42 млрд руб. с минимальной премией к рыночной доходности выпусков.
Ранее в понедельник ЦБ сообщил, что в январе иностранцы вложили рекордные суммы в российские бумаги. За месяц они купили акции российских компаний на 37,8 млрд руб. — это рекорд как минимум за последние пять лет. Иностранные инвесторы активно покупали и ОФЗ, говорится в обзоре ЦБ: за месяц они купили российский госдолг на 55 млрд руб., это максимум с января 2018 г. Рос спрос и на рубли, отмечал ЦБ. Курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%, за это же время индекс валют развивающихся рынков JPMorgan вырос на 3,3%.