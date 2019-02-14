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00:06 (мск), источник: Ведомости

Рубль резко подешевел из-за угрозы новых санкций против России

В среду поздним вечером курс рубля на Московской бирже обвалился.

ЦБ: $ 65.6783   -0.04 € 74.3872   +0.24 ММВБ: $ 66.5000   +0.61 € 74.9500   +0.30
Источник: Reuters

Падение началось в 21.30 мск, тогда доллар стоил 65,79 руб., евро — 74,24 руб. За полчаса торгов доллар подорожал на 50 коп., евро — на 51 коп.: к 22.00 доллар стоил уже 66,29 руб., евро — 74,75 руб. Объемы торгов резко подскочили, следует из данных биржи.

К 22.30 мск падение ускорилось: доллар подорожал до 66,45 руб. евро — до 74,87 руб.

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Рубль стал слабеть после того, как агентство Reuters сообщило о разработанном сенаторами Линдси Грэмом и Бобом Менендесом законопроекте, предусматривающем жесткие санкции против России. Речь идет об ограничениях для инвесторов на сделки с новым суверенным долгом России, а также санкциях против российских энергетических компаний и банков. Документ в четверг, 14 февраля, будет представлен в сенате США.

Днем в среду российский Минфин успешно разместил ОФЗ на аукционах нового формата — ведомство впервые провело их без лимитов на объем предлагаемых бумаг. В итоге Минфину удалось продать бумаги на 42 млрд руб. с минимальной премией к рыночной доходности выпусков.

Ранее в понедельник ЦБ сообщил, что в январе иностранцы вложили рекордные суммы в российские бумаги. За месяц они купили акции российских компаний на 37,8 млрд руб. — это рекорд как минимум за последние пять лет. Иностранные инвесторы активно покупали и ОФЗ, говорится в обзоре ЦБ: за месяц они купили российский госдолг на 55 млрд руб., это максимум с января 2018 г. Рос спрос и на рубли, отмечал ЦБ. Курс рубля по отношению к доллару США в январе вырос на 5,8%, за это же время индекс валют развивающихся рынков JPMorgan вырос на 3,3%.

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