Эксперты ожидают переизбыток бензина на рынке РФ
В 2018 году мощности возросли почти на два миллиона тонн.
В 2018 году мощности возросли почти на два миллиона тонн.
Российские производители моторного топлива могут столкнулся с проблемами сбыта
Аналитики отмечают, что после запуска двух перерабатывающих установок на «Танеко» и Антипинском НПЗ в 2018 году мощности возросли почти на два миллиона тонн.
Задачу нарастить производство светлых нефтепродуктов в ожидании спроса на них правительство поставило еще в 2011 году. Тогда рынок балансировал на грани дефицита и остановка любого НПЗ могла привести к недостатку топлива.
Рост производства был достигнут за счет модернизации НПЗ и строительства новых мощностей. До 2026 года планируется модернизировать еще девять НПЗ под производство топлива класса «Евро-5».
Вместе с тем аналитики отмечают медленный рост спроса внутри России и усиление конкуренции на экспортных рынках, что ставит перед производителями задачу поиска эффективных каналов сбыта.