Эксперты ожидают переизбыток бензина на рынке РФ

Источник: Reuters

Российские производители моторного топлива могут столкнулся с проблемами сбыта из-за переизбытка мощностей, сообщают Ведомости со ссылкой на Argus Consulting.

Аналитики отмечают, что после запуска двух перерабатывающих установок на «Танеко» и Антипинском НПЗ в 2018 году мощности возросли почти на два миллиона тонн.

Задачу нарастить производство светлых нефтепродуктов в ожидании спроса на них правительство поставило еще в 2011 году. Тогда рынок балансировал на грани дефицита и остановка любого НПЗ могла привести к недостатку топлива.

Рост производства был достигнут за счет модернизации НПЗ и строительства новых мощностей. До 2026 года планируется модернизировать еще девять НПЗ под производство топлива класса «Евро-5».