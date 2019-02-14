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10:26 (мск), источник: РИА Новости

Airbus завершает производство крупнейшего в мире пассажирского самолета

МОСКВА, 14 фев — РИА Новости. Авиастроительный концерн Airbus завершает производство крупнейшего в мире серийного пассажирского авиалайнера A380, последние поставки планируются на 2021 год, говорится в сообщении компании.

Источник: AP 2019

Решение было принято после того, как авиакомпания Emirates Airlines сократила общий портфель заказов на самолеты A380 на 39 штук — до 123 со 162 самолетов. Теперь Airbus осталось поставить Emirates 14 авиалайнеров, что будет сделано в течение следующих двух лет. «Вследствие этого решения и отсутствия заказов со стороны других авиакомпаний поставки A380 прекратятся в 2021 году», — пишет компания.

«В результате этого решения у нас нет существенного портфеля заказов на A380 и, следовательно, нет оснований поддерживать его производство, несмотря на все наши усилия по продажам другим авиакомпаниям в последние годы», — заявил гендиректор Airbus Том Эндерс (Tom Enders).

Ранее в прессе неоднократно появлялись сообщения о планах прекратить производство A380. В частности, в декабре прошлого года СМИ писали, что Airbus разрабатывает план поэтапного прекращения выпуска этих самолетов на случай, если не получит большой заказ на них от авиакомпании Emirates.

Airbus А380 — широкофюзеляжный двухпалубный пассажирский самолет, крупнейший серийный авиалайнер в мире.

Airbus — одно из крупнейших авиакосмических и оборонных предприятий мира. Состоит из подразделений Airbus SAS, которое занимается выпуском пассажирских самолетов, Airbus Defence and Space и Airbus Helicopters. Число сотрудников по состоянию на 31 декабря составляло 133,671 тысячи человек.

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