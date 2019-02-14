Вице-премьер Акимов надеется, что цифровизация «станет убийцей МФЦ»

Источник: Агентство «Москва»

Чиновник отметил, что для получения более 90% базовых услуг россиянам ничего не нужно делать. «Потому что эта услуга — это всего лишь совокупность признаков человека, которыми он уже обладает: простым вопросом ответить “да” или “нет” и по совокупности этих данных принять решение, например, о предоставлении лицензии, выдаче разрешения и так далее», — пояснил Акимов.

На вопрос президента и председателя правления Сбербанка Германа Грефа о том, сколько услуг россияне будут получать без общения с чиновниками через три года, Акимов ответил: «По моим оценкам, я довольно осторожен, мне кажется, что мы приблизимся к половине».

Вице-премьер добавил, что речь не о подаче заявления через интернет, после которого необходимо прийти за неким документом самостоятельно, а о «полной цифровизации», когда человек «не заметит получение этого результата».

В начале 2018 г. пресс-служба правительства сообщила, что услуги в электронном виде через МФЦ получают 96% россиян. Всего на тот момент по стране было размещено почти 2800 отделений МФЦ и более 10 000 офисов «Мои документы» в малонаселенных пунктах. Трансляция выступления велась на сайте российского инвестиционного форума в Сочи.