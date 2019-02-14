Голикова назвала самый бедный регион России

Это беспрецедентный уровень, это так называемая детская бедность, потому что численность детей около 35% в структуре населения, занятости никакой и, соответственно, семьи живут на пособия. И, наверное, заставлять наших коллег так быстро развивать экономику вряд ли получится, поэтому это должен быть какой-то компромиссный комплекс мер, который позволяет из этой бедности выбираться.

«Сейчас мы с Минтрудом начали с отдельными регионами реализацию в 2019 году пилотного проекта по исследованию бедности, структуры бедности, почему эта бедность есть в субъектах РФ, какие категории населения в критической зоне. Бедность является для нас ключевым с точки зрения понимания не только действий регионов — какие меры они должны предпринять, но и действий федерации — что федерация должна сделать для того, чтобы помочь регионам. Я не исключаю, что, проанализировав эту ситуацию со стороны регионов и со стороны федерации, к 2024 году мы придём с другим пониманием этих показателей и возможной их корректировкой», — добавила она.