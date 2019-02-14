Стало известно, как будут выглядеть новые вагоны РЖД

Источник: ФПК

Речь идёт о вагонах проектов «2019» и «2020». Первый — это одноэтажный вагон-купе с новым интерьером, второй — двухэтажный вагон-купе также с новым интерьером.

Источник: ФПК

Согласно материалам, интерьер одноэтажных вагонов выполнен в серо-синих тонах. Нижние полки в сложенном виде представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки — почти незаметны и выглядят как часть стены. Есть там и анонсированный сейф в самом купе за откидной полкой и душ в туалетной комнате. В коридоре — вендинговый автомат.

Интерьер двухэтажных вагонов с новым купе сделан в серых, бежевых и коричневых тонах. На нижних полках между пассажирами можно откинуть небольшой столик, а стол, который стоит между двумя нижними полками, можно поднять, освободив пространство. Душ также присутствует в туалетной комнате.

Источник: ФПК

О разработке вагонов проекта «2019» и «2020», которые будут пополнять парк ФПК в ближайшие годы, ранее рассказывал замглавы РЖД Дмитрий Пегов.

В качестве примеров потребительских свойств новых вагонов он приводил выделение отсеков для крупногабаритного багажа, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы.

Источник: ФПК

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