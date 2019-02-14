Аналитики ЦБ усомнились в объявленном Росстатом рекордном росте ВВП

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в 2018 г. ускорился до 2,3% впервые с 2012 г. Эти данные во многом связаны с резким пересмотром вверх динамики в строительной отрасли, «который может носить технический характер», отмечают аналитики ЦБ.

«Мы склонны полагать, что фактический рост ВВП в 2018 г. мог быть ниже, а в 2016—2017 гг. — выше текущих статистических оценок», — заключают эксперты. На это косвенно указывает совокупность статистических факторов, анализ опережающих макропоказателей и других показателей экономической активности, а также модельные расчеты, поясняют аналитики. Согласно их данным, «на данном этапе уместно оценивать рост ВВП в 2018 г. в диапазоне 1,7−2,3%».

В конце января Росстат повысил оценку роста строительных работ за 2018 г. до 5,3%, хотя до этого оценивал его в 0,5% за период с января по ноябрь. Минэкономразвития объяснило это уточнением данных по Ямало-Ненецкому автономному округу, где велась одна крупная стройка — «Новатэк» ввел в эксплуатацию последнюю линию завода «Ямал СПГ».

По оценкам ЦБ, вклад стройки в ускорение роста экономики составил 0,25 процентного пункта. Однако, обращают внимание аналитики, «такая динамика строительных работ не коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строительстве». В частности, уменьшилась погрузка строительных грузов и цемента в сети РЖД, также снизилось производство большинства основных строительных материалов — кирпича, цемента, бетона.

Аналитики ЦБ согласны, что пересмотр динамики стройки в основном связан с получением более подробной отчетности по некоторым крупным инвестпроектам. «Если крупный проект строился несколько лет, то на протяжении этого периода объемы работ в промежуточной отчетности вполне могли недооцениваться, — указывают они. — Вероятно, на текущем этапе оценки непропорционально большая доля “новых” объемов работ могла прийтись на 2018 г., что и вызвало такой сильный рост показателя». Однако впоследствии досчитанные показатели по стройке могут быть более равномерно распределены между 2018 г. и предыдущими годами, когда они фактически осуществлялись, предупреждают эксперты. Поэтому они не исключают пересмотра в меньшую сторону роста ВВП за 2018 г. и, наоборот, переоценки экономической динамики в большую сторону за предшествующие два года. По данным Росстата, российская экономика в 2017 г. выросла на 1,6%, в 2016 г. — на 0,3% (ведомство представило эти оценки в конце декабря прошлого года, до этого Росстат фиксировал в 2017 г. рост в 1,7%, а по 2016 г. — даже рецессию в 0,2%).