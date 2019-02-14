Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
История спасения. Женщина выходила исхудавшего маламута (фото)
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
Максим Матвеев с сыном занимаются скалолазанием
Из российских аптек изымают десятки тысяч упаковок антибиотика
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Нелли Кобзон нашла утешение после смерти мужа
Раскидала пятерых: как брали 80-летнюю убийцу
Мать выносила умирающего ребенка ради органов для спасения больных детей
Оральные контрацептивы меняют эмоции
Почему возвращение Виктора Ана — большая ошибка (фото)
Капитан «Реала» рискует пролететь мимо четвертьфинала ЛЧ
Кем работал в 90-х нынешний гендиректор "Первого канала" Эрнст
Актриса, получившая в 12 лет за роль $125 млн
Новые купе одноэтажных и двухэтажных вагонов: первые эскизы
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Они настоящие
8Закрытая граница
17:20 (мск), источник: Ведомости

Аналитики ЦБ усомнились в объявленном Росстатом рекордном росте ВВП

Реальный рост экономики России в 2018 г. мог оказаться ниже заявленных Росстатом 2,3%, говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды» (содержащиеся в нем выводы могут не совпадать с официальной позицией регулятора).

Во время загрузки произошла ошибка.

По предварительной оценке Росстата, рост ВВП в 2018 г. ускорился до 2,3% впервые с 2012 г. Эти данные во многом связаны с резким пересмотром вверх динамики в строительной отрасли, «который может носить технический характер», отмечают аналитики ЦБ.

«Мы склонны полагать, что фактический рост ВВП в 2018 г. мог быть ниже, а в 2016—2017 гг. — выше текущих статистических оценок», — заключают эксперты. На это косвенно указывает совокупность статистических факторов, анализ опережающих макропоказателей и других показателей экономической активности, а также модельные расчеты, поясняют аналитики. Согласно их данным, «на данном этапе уместно оценивать рост ВВП в 2018 г. в диапазоне 1,7−2,3%».

В конце января Росстат повысил оценку роста строительных работ за 2018 г. до 5,3%, хотя до этого оценивал его в 0,5% за период с января по ноябрь. Минэкономразвития объяснило это уточнением данных по Ямало-Ненецкому автономному округу, где велась одна крупная стройка — «Новатэк» ввел в эксплуатацию последнюю линию завода «Ямал СПГ».

Новость
Экономический рост в России назвали «разовой историей»

По оценкам ЦБ, вклад стройки в ускорение роста экономики составил 0,25 процентного пункта. Однако, обращают внимание аналитики, «такая динамика строительных работ не коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строительстве». В частности, уменьшилась погрузка строительных грузов и цемента в сети РЖД, также снизилось производство большинства основных строительных материалов — кирпича, цемента, бетона.

Аналитики ЦБ согласны, что пересмотр динамики стройки в основном связан с получением более подробной отчетности по некоторым крупным инвестпроектам. «Если крупный проект строился несколько лет, то на протяжении этого периода объемы работ в промежуточной отчетности вполне могли недооцениваться, — указывают они. — Вероятно, на текущем этапе оценки непропорционально большая доля “новых” объемов работ могла прийтись на 2018 г., что и вызвало такой сильный рост показателя». Однако впоследствии досчитанные показатели по стройке могут быть более равномерно распределены между 2018 г. и предыдущими годами, когда они фактически осуществлялись, предупреждают эксперты. Поэтому они не исключают пересмотра в меньшую сторону роста ВВП за 2018 г. и, наоборот, переоценки экономической динамики в большую сторону за предшествующие два года. По данным Росстата, российская экономика в 2017 г. выросла на 1,6%, в 2016 г. — на 0,3% (ведомство представило эти оценки в конце декабря прошлого года, до этого Росстат фиксировал в 2017 г. рост в 1,7%, а по 2016 г. — даже рецессию в 0,2%).

Минэкономразвития на этой неделе признало, что ускорение экономического роста до рекордных за шесть лет темпов в 2,3% было неустойчивым и во многом обусловлено разовыми факторами. В 2019 г. министерство, как и прежде, ожидает замедления роста ВВП до 1,3%. ЦБ на прошлой неделе, комментируя сохранение ключевой ставки, также проигнорировал объявленный Росстатом рывок экономики. Регулятор сохраняет прогноз темпов роста ВВП на 2019 г. в 1,2−1,7%.

 Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина
Новые жесткие санкции против России. Главное о законопроекте сенаторов США
Кремль призвал готовиться к худшему из-за новых санкций США
Илья Бер заявил о еще одном жульничестве Друзя
Ланового не пустили на рейс «Победы»
Путин предложил ввести отдельную статью УК для главарей ОПГ
Умер эстрадный певец Сергей Захаров
Ученые открыли новую «океаническую» планету Солнечной системы
Татьяна Голикова назвала самый бедный регион России
Спорт
Чемпион России в свой день рождения объявил о завершении карьеры Сесар Навас выступал за «Рубин» с 2009 по 2015 год. В составе «Рубина» он становился чемпионом России, дважды — обладателем Суперкубка страны и один раз — Кубка России
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Новая Honda «под ретро» удивила салоном Японская марка раскрыла дизайн интерьера нового электрического хэтчбека, который, как ожидается, поступит в продажу уже в этом году
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
5 признаков советского быта, которые больше нигде не встретить
7 дизайнерских кухонь с характером
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Минималистичный интерьер с элементами поп-арта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь