Уполномоченных прибыло
Минфин обновил список банков для госзакупок.
Минфин обновил список банков для госзакупок.
Белый дом актуализировал список банков, уполномоченных работать с поставщиками госзаказа: в него, по предложению Минфина, основанному на данных ЦБ, включены «Ак Барс», «Возрождение»,
Как стало известно «Ъ», Белый дом актуализировал список банков, уполномоченных на работу с отобранными правительством восемью электронными торговыми площадками для госзакупок. По предложению Минфина из перечня вычеркнут Росевробанк, как «несоответствующий требованиям», и включены банки «Ак Барс», «Возрождение»,
Напомним, новую модель работы системы госзакупок правительство утвердило постановлением № 626 от 30 мая 2018 года («Ъ» подробно рассказывал о ней 5 июня) — по ней размещающие госзаказ ЭТП обязаны наладить электронное взаимодействие с перечнем уполномоченных банков, которые ведут спецсчета потенциальных поставщиков государства — в частности, на эти спецсчета зачисляется (и блокируется по распоряжению ЭТП на время закупочных процедур) обеспечение заявок на поставки товаров, работ и услуг государству.
При запуске модели Минфин на основании данных Банка России отобрал 18 банков, уполномоченных вести такие спецсчета — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк,
Позже список был расширен: в него включены все банки, подпавшие под санкции до 1 января 2015 года. Актуализацией этого перечня уполномочен заниматься Белый дом по предложениям Минфина, основанным на информации, получаемой от ЦБ. Требования к банкам перечислены постановлением правительства № 748 от 29 июня 2018 года и предполагают наличие капитала не менее 100 млрд руб., кредитного рейтинга не ниже, чем у банков, отобранных для размещения бюджетных депозитов и договора о взаимодействии с ЭТП, размещающими госзаказ.
Олег Сапожков