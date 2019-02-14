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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ

Уполномоченных прибыло

Минфин обновил список банков для госзакупок.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Белый дом актуализировал список банков, уполномоченных работать с поставщиками госзаказа: в него, по предложению Минфина, основанному на данных ЦБ, включены «Ак Барс», «Возрождение», Тинькофф-банк и СМП-банк и исключен Росевробанк — как несоответствующий критериям правительства.

Как стало известно «Ъ», Белый дом актуализировал список банков, уполномоченных на работу с отобранными правительством восемью электронными торговыми площадками для госзакупок. По предложению Минфина из перечня вычеркнут Росевробанк, как «несоответствующий требованиям», и включены банки «Ак Барс», «Возрождение», Тинькофф-банк и находящийся под санкциями СМП-банк. Последний в силу действующих в отношении него международных санкций внесен в список уполномоченных банков отдельным распоряжением правительства, по данным собеседника «Ъ» в аппарате правительства оба документа подписаны сегодня премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Напомним, новую модель работы системы госзакупок правительство утвердило постановлением № 626 от 30 мая 2018 года («Ъ» подробно рассказывал о ней 5 июня) — по ней размещающие госзаказ ЭТП обязаны наладить электронное взаимодействие с перечнем уполномоченных банков, которые ведут спецсчета потенциальных поставщиков государства — в частности, на эти спецсчета зачисляется (и блокируется по распоряжению ЭТП на время закупочных процедур) обеспечение заявок на поставки товаров, работ и услуг государству.

При запуске модели Минфин на основании данных Банка России отобрал 18 банков, уполномоченных вести такие спецсчета — Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Московский кредитный банк, банк «ФК Открытие», Райффайзенбанк, Росбанк, Всероссийский банк развития регионов, Промсвязьбанк, АБ «Россия», банк «Санкт-Петербург», Совкомбанк, Российский национальный коммерческий банк, Росевробанк, ОТП-банк, Юникредит-банк.

Позже список был расширен: в него включены все банки, подпавшие под санкции до 1 января 2015 года. Актуализацией этого перечня уполномочен заниматься Белый дом по предложениям Минфина, основанным на информации, получаемой от ЦБ. Требования к банкам перечислены постановлением правительства № 748 от 29 июня 2018 года и предполагают наличие капитала не менее 100 млрд руб., кредитного рейтинга не ниже, чем у банков, отобранных для размещения бюджетных депозитов и договора о взаимодействии с ЭТП, размещающими госзаказ.

Олег Сапожков

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