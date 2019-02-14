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18:24 (мск), источник: Ведомости

«Люди не хотят долго ждать светлого будущего». Дмитрий Медведев выступил в Сочи

Премьер рассказал о грядущем прорыве.

Источник: AP 2019

Уверенность в успехе надо сделать частью должностных обязанностей государственных служащих. Такими словами премьер Дмитрий Медведев закончил выступление на посвященной нацпроектам пленарной сессии российского инвестиционного форума в Сочи. Без уверенности, по мнению премьера, не получится реализовать в течение шести лет 12 национальных проектов на 25,7 трлн руб. с учетом частных инвестиций. «Никогда за историю современной России ничего подобного не делалось.

Но труднодостижимые показатели — не значит невозможные", — попытался воодушевить зал премьер. В зале сидели члены правительства, губернаторы и их заместители — те, кому нацпроекты реализовывать.

Несмотря на все видимые успехи экономической статистики — третий год подряд растет ВВП (и даже рекордными темпами!), внешний госдолг и долг регионов сокращаются, растут международные резервы, бюджеты 70 регионов, наконец, стали бездефицитными (в прошлом году — лишь 38), — рост экономики пока не ощущается гражданами, признал Медведев. Именно эту проблему должны решить нацпроекты. С крупным бизнесом Медведев по традиции проведет встречу в один из дней форума. У бизнеса 1000 предложений на 76 трлн руб, заявил премьер — более проработаны из них 250 предложений на 12 трлн руб. Проекты от строительства мусоросжигательных заводов до создания искусственного интеллекта, сказал он.

Нацпроекты премьер назвал переходом от точечных реформ к комплексным преобразованиям, «выходом за рамки возможностей вопреки обстоятельствам».

Проблемы, которые предстоит решить, не новые — инфраструктура требует глубокой модернизации, люди живут трудно и хотят социальной справедливости. Люди не хотят долго ждать светлого будущего, заметил премьер и пообещал благоустраивать парки и набережные, построить более 1,5 млн новых квартир и создать 230 000 новых мест в школах (чтобы дети не учились в три смены), отремонтировать 80 000 км дорог и реконструировать 50 аэродромов, ликвидировать городские свалки.

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Перечислил Медведев прошлогодние разработки правительства. Например, утвержденная стратегия пространственного развития, которая поделила страну на 12 макрорегионов, позволит адресно распределять господдержку и не строить в двух соседних регионах два одинаковых завода, пояснил актуальность документа Медведев. К развитию и поддержке разных типов территорий применят дифференцированный подход, отметил он: то, что необходимо для Пскова и Новгорода не так актуально для Кавказа.

Успел премьер произнести традиционные мантры про кадровые лифты, необходимость улучшения качества госуправления и цифровой грамотности сотрудников. Промышленности и сельскому хозяйству обещаны субсидии. Градостроительный кодекс изменят, чтобы упростить развитие территорий.

Для реализации нацпроектов будет использован проектный метод. Он, по мнению Медведева «плохой, но ничего лучшего у нас нет». Принятое решение — это не гарантия успеха, сказал Медведев, но лучший путь из возможных.

От губернаторов правительство ждет предложений, как ускорить процедуры и реализовать проекты в кратчайший срок, закончил Медведев и поздравил всех с днем влюбленных. Раздались аплодисменты.

Ольга Адамчук / Ведомости

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