«Люди не хотят долго ждать светлого будущего». Дмитрий Медведев выступил в Сочи

Источник: AP 2019

Уверенность в успехе надо сделать частью должностных обязанностей государственных служащих. Такими словами премьер Дмитрий Медведев закончил выступление на посвященной нацпроектам пленарной сессии российского инвестиционного форума в Сочи. Без уверенности, по мнению премьера, не получится реализовать в течение шести лет 12 национальных проектов на 25,7 трлн руб. с учетом частных инвестиций. «Никогда за историю современной России ничего подобного не делалось.

Но труднодостижимые показатели — не значит невозможные", — попытался воодушевить зал премьер. В зале сидели члены правительства, губернаторы и их заместители — те, кому нацпроекты реализовывать.

Несмотря на все видимые успехи экономической статистики — третий год подряд растет ВВП (и даже рекордными темпами!), внешний госдолг и долг регионов сокращаются, растут международные резервы, бюджеты 70 регионов, наконец, стали бездефицитными (в прошлом году — лишь 38), — рост экономики пока не ощущается гражданами, признал Медведев. Именно эту проблему должны решить нацпроекты. С крупным бизнесом Медведев по традиции проведет встречу в один из дней форума. У бизнеса 1000 предложений на 76 трлн руб, заявил премьер — более проработаны из них 250 предложений на 12 трлн руб. Проекты от строительства мусоросжигательных заводов до создания искусственного интеллекта, сказал он.

Нацпроекты премьер назвал переходом от точечных реформ к комплексным преобразованиям, «выходом за рамки возможностей вопреки обстоятельствам».

Проблемы, которые предстоит решить, не новые — инфраструктура требует глубокой модернизации, люди живут трудно и хотят социальной справедливости. Люди не хотят долго ждать светлого будущего, заметил премьер и пообещал благоустраивать парки и набережные, построить более 1,5 млн новых квартир и создать 230 000 новых мест в школах (чтобы дети не учились в три смены), отремонтировать 80 000 км дорог и реконструировать 50 аэродромов, ликвидировать городские свалки.

Новость Россию делят на четырнадцать

Перечислил Медведев прошлогодние разработки правительства. Например, утвержденная стратегия пространственного развития, которая поделила страну на 12 макрорегионов, позволит адресно распределять господдержку и не строить в двух соседних регионах два одинаковых завода, пояснил актуальность документа Медведев. К развитию и поддержке разных типов территорий применят дифференцированный подход, отметил он: то, что необходимо для Пскова и Новгорода не так актуально для Кавказа.

Успел премьер произнести традиционные мантры про кадровые лифты, необходимость улучшения качества госуправления и цифровой грамотности сотрудников. Промышленности и сельскому хозяйству обещаны субсидии. Градостроительный кодекс изменят, чтобы упростить развитие территорий.

Для реализации нацпроектов будет использован проектный метод. Он, по мнению Медведева «плохой, но ничего лучшего у нас нет». Принятое решение — это не гарантия успеха, сказал Медведев, но лучший путь из возможных.

От губернаторов правительство ждет предложений, как ускорить процедуры и реализовать проекты в кратчайший срок, закончил Медведев и поздравил всех с днем влюбленных. Раздались аплодисменты.

Ольга Адамчук / Ведомости