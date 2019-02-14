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19:18 (мск), источник: BBC News Русская служба

Африка, Азия, Европа: как санкции могут ударить по газовым проектам России за рубежом

В новой, более жесткой версии законопроекта об антироссийских санкциях, внесенного в конгресс США, сенаторы предложили ввести ограничения против российских энергетических проектов за рубежом. Насколько серьезным будет этот удар?

Источник: РИА "Новости"

Новая версия законопроекта (пока его содержание известно только из пресс-релиза, сам текст документа еще не опубликован) вводит санкции не только в отношении российских энергетических проектов за рубежом. На этот раз сенаторы предлагают ввести запрет и на инвестиции в российские проекты в сфере сжиженного газа (СПГ) за рубежом. Это главное отличие от предыдущего законопроекта о «санкциях из ада», который был внесен еще в прошлом году, но так и не был рассмотрен.

Аналитики, опрошенные Би-би-си, назвали проекты российских компаний, которые могут оказаться под ударом. В числе названных — проекты «Лукойла», «Роснефти», «Газпрома» и «Новатэка».

Бумаги «Новатэка» на Лондонской бирже упали на 3,7%, «Газпрома» — на 2,5%, «Лукойла» — более чем на 1%, «Роснефти» — на 2%.

Проекты в сфере СПГ за рубежом

В случае с инвестициями в проекты СПГ нет ясности, о какого типа проектах идет речь — по производству СПГ или по приемке, говорит директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова.

Если речь идет о производстве, в зоне риска, по мнению Беловой, окажутся проект Etinde в Камеруне (30% принадлежит «Лукойлу»), партнерство «Роснефти» и ExxonMobil в Мозамбике, а также пока обсуждаемое участие «Газпрома» в СПГ проектах в Иране, которое и так осложнено санкциями США против этой страны.

Аналитик по газу Центра энергетики Московской школы управления «Сколково» Сергей Капитонов также называет криоавтозаправки «Газпрома» в Польше (на таких заправках заправляют в том числе газом).

В случае, если в законопроекте идет речь о приемке, то, по мнению Беловой, в зоне риска могут быть два проекта — терминал «Новатэка»и Fluxys в немецком Ростоке (Германия) и совместный проект «Новатэка», Siemens и Total во Вьетнаме.

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Константин Карпов из «БКС Брокер» называет и проект Topaz Driller в Африке, в котором участвует «Лукойл», а также около 50 газозаправочных станций, которые принадлежат «Газпрому» в Европе.

Несмотря на то, что в предложениях сенаторов речь идет только об СПГ-проектах за рубежом, в изоляции могут оказаться и проекты в России, считает главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Многие проекты реализуются с участием иностранных компаний — в том числе сервисных, которые предоставляют российским компаниям услуги и технологии. Данный канал уже сужен из-за уже действующих санкций, но пока иностранные компании готовы работать над нашими проектами. В пример он приводит участие французской Total в «Балтийском СПГ».

Но в случае принятия новых санкций сотрудничество российских компаний с иностранными может быть ограничено, полагает он. А это приведет к технологической изоляции, прогнозирует эксперт.

«Северный поток-2» и «Турецкий поток» тоже под ударом

Кроме того, в зоне риска оказываются экспортные трубопроводы, которые «Газпром» строит в Европе — «Северный поток-2» и «Турецкий поток», указывают опрошенный аналитики.

В зону риска могут попасть не только инвесторы, но и те, кто осуществляет прокладку газопровода, так как законопроект ограничивает передачу услуг и технологий, говорит Белова.

Совокупная стоимость проекта «Северный поток-2» составляет 9,5 млрд евро, а на «Газпром» приходится около половины инвестиций.

Как говорил «Газпром», он готов построить его [газопровод] самостоятельно, без участия партнеров. Это наихудший сценарий, который мы можем представить. Но у «Газпрома» достаточно собственных ресурсов, чтобы профинансировать проект.
Александр Корнилов
аналитик АТОН

Правда, в таком случае это может отрицательно сказаться на сроках и стоимости «Северного потока-2», отмечает Белова.

Аналитик «БКС Брокер» Константин Карпов видит серьезные риски для «Газпрома» при этом сценарии: увеличение заимствований и изменение дивидендной политики.

«Но об этом речь пока не идет, да и вряд ли пойдет. Стоит учитывать, что европейские партнеры уже вложили в проект более 1 млрд евро», — добавляет аналитик.

В случае с «Турецким потоком» Александр Корнилов полагает, что проблемы могут возникнуть при строительстве второй ветки газпровода, которая ориентирована на Европу. В ее строительстве должны участвовать страны-партнеры, где она будет проходить.

Белова полагает, что «Турецкий поток» будет менее подвержен влиянию санкций, так как к моменту возможного вступления в силу законопроекта о санкциях он, скорее всего, будет построен.

Кроме того, европейские страны самостоятельно строят инфраструктуру для соединения с «Турецким потоком».

«Болгария, Сербия и Венгрия уже приняли решения о развитии национальных газотранспортных сетей, уже были проведены соответствующие аукционы по долгосрочному бронированию будущих мощностей, в которых участвовал «Газпром», — объясняет она.

Реакция компаний и чиновников

Русская служба Би-би-си направила запросы в «Роснефть», «Лукойл», Новатэк и «Газпром», но пока не получила ответа.

«Санкции негативно сказываются на России. Мы еще не получили окончательные варианты, но будем адаптироваться, готовиться», — сказал глава Лукойла Вагит Алекперов на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«На мой взгляд, это радикальные, маловероятные предложения», — сказал министр энергетики Александр Новак, который пообщался с журналистами в кулуарах форума в Сочи (цитата по РИА «Новости»).

Эти предложения, по мнению чиновника, вызывают вопросы, так как Россия является «крупнейшим поставщиком энергии европейских и азиатских стран», а заместить эти поставки не удастся.

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«Санкции из ада»: что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

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BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
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