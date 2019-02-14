Самый большой пассажирский самолет А380 снимают с производства. Разве с ним что-то не так?

В ближайшие два года с конвейера сойдет еще 17 самолетов, после чего мощности авиационных заводов будут направлены на производство других лайнеров.

Это довольно неожиданный поворот судьбы для программы, будущее которой еще недавно казалось более благополучным. Однако в последнее время оно практически полностью зависело от стратегии развития всего лишь одной авиакомпании — Emirates, которая была крупнейшим покупателем таких самолетов. И ее решение сократить портфель заказов на A380 с 162 до 123 самолетов решило их судьбу.

Сама компания Airbus объясняет это появлением новых технологий в двигателестроительной и авиастроительной областях.

Но на самом деле причин, в результате которых на производстве «Суперджамбо» поставят крест, несколько, и Русская служба Би-би-си расскажет о главных из них.

Рынок переполнен

Собственно, историю А380 никак нельзя назвать неудачей. Всего за 14-летнюю историю этой программы будет выпущен и поставлен заказчику 251 самолет, что, учитывая их размеры, не так уж и мало.

Единственным конкурентом А380 является американский Boeing 747-8I - последняя версия знаменитого "Джамбо"

А380 входит в небольшой класс авиалайнеров, который можно условно назвать «двухэтажные широкофюзеляжные дальнемагистральные авиалайнеры повышенной вместимости».

Рынок таких авиалайнеров А380 делит вместе с более старым, но все еще действующим самолетом Boeing 747. Американская компания в начале 2010-х годов запустила в производство новую увеличенную модификацию 747−8 Intercontinental. Это главный конкурент А380.

Однако к концу десятилетия оба самолета, похоже, целиком заполнили этот сегмент рынка. Boeing 747−8I не имеет на январь 2019 года в резерве ни одного заказа, хотя выпущено было всего 47 лайнеров.

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Что же это за сегмент? И А380, и B747−8I создавались в начале 2000-х годов расчете на то, что рынок авиаперевозок будет развиваться по пути создания крупных авиационных узлов — хабов.

Большой поток пассажиров, прибывающий на эти аэропорты, согласно этой концепции, разбивается на «ручейки», которые следуют в менее крупные аэропорты из этих узлов.

Такие самолеты, как А380, действительно очень удобны для хабов — они снижают нагрузку на аэропорт, сокращая общее число рейсов, для обслуживания каждого из которых требуется время и ресурсы аэропорта. В настоящее время А380 работает на таких маршрутах, соединяя между собой крупнейшие аэропорты.

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Однако авиация стала развиваться немного по другому пути. «Когда есть возможность, люди предпочитают лететь не с пересадкой где-то в большом хабе, а напрямую. А для прямых рейсов не всегда удается загрузить такой большой самолет в 500 человек», — рассказал Би-би-си главный редактор портала avia.ru Роман Гусаров.

Четыре против двух

Вторым обстоятельством, которое отличает А380 (и Boeing 747) от остальных современных самолетов, является то, что у них по четыре двигателя.

На момент его разработки 20 лет назад это было большим преимуществом. Дело в том, что в гражданской авиации в отношении двухдвигательных самолетов действуют специальные правила для выполнения полетов на дальние расстояния (ETOPS — Extended range Twin-engine Operational Performance Standards).

Четырехдвигательным бросают вызов двудвигательные самолеты, однако полностью вытеснить гигатнтов с рынка им вряд ли удастся

До 2009 года авиалайнер с двумя двигателями не имел права лететь по маршруту на удалении более чем в 180 минут полета от ближайшего аэропорта. Это было необходимо для того, чтобы в любой момент при отказе одного из двигателей самолет мог гарантированно сесть на втором.

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Для самолетов с тремя и четырьмя двигателями эти ограничения не действовали. Развитие авиадвигателей позволило увеличить этот параметр — новый двухдвигательный самолет А350 сертифицирован на полеты на дистанции в 370 минут от ближайшего аэропорта.

«Раньше преимущество многомоторных самолетов было в том, что их трассы были более прямыми. А этим надо было трассу простраивать более извилистым образом, чтобы каждый раз проходить на определенном расстоянии от ближайших аэропортов. И в этом смысле концепция А380 была идейно правильной», — рассказал главный редактор «Авиатранспортного обозрения» Алексей Синицкий.

Нынешние же нормы позволяют крупным двухдвигательным лайнерам А350 или Boeing 777 летать на соизмеримые расстояния с А380 и Boeing 747 — и даже дальше.

Дорогое удовольствие

Переход на двухдвигательные самолеты — тенденция современной гражданской авиации.

Двумя моторами сегодня оснащаются дальнемагистральные широкофюзеляжные лайнеры, которые в прошлом летали только с тремя или четырьмя двигателями. Так, перспективный двухдвигательный Boeing 777 9X сможет перевозить 420 пассажиров — немногим меньше, чем 460-местный Boeing 747. Максимальная вместимость двухдвигательного A350−1000 будет 440 пассажиров, что также вполне сравнимо с четырехмоторным А340−600 (475 пассажиров).

Двигатель — самая дорогая в обслуживаниии часть самолета

При этом удельные расходы на пассажира в самолете большей вместимости должны быть меньше. И они меньше, но только в том случае, если их удается полностью заполнить пассажирами.

Самолет меньшей вместимости с двумя двигателями проще заполнить пассажирами и дешевле обслуживать. «Двигатель — самое дорогое устройство в самолете. Оно требует постоянного обслуживания, ремонта и периодической замены. Конечно же обслуживать два двигателя дешевле, чем четыре», — рассказал Роман Гусаров.

Самолеты меньшей вместимости позволяют более гибко выстраивать график рейсов. Даже если придется перевозить определенное число пассажиров не одним А380, а двумя А350, это может заинтересовать людей, потому что им можно будет выбрать время прилета — зато на другом направлении можно будет поставить один рейс, и его будет достаточно, рассуждает Алексей Синицкий.

Однако полностью заменить А380 не сможет ни один лайнер, рассказали Би-би-си в Airbus. Это касается и экономической эффективности, да и просто физических возможностей — A350 никогда не сделает то, что может сделать А380, да и без А380 корпорация не смогла бы разработать и построить А350, говорят производители.