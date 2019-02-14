Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как питомцев провожают в последний путь?
Власти хотят поднять еще один штраф для водителей (3 тыс. руб.)
Четыре новые опасные инфекции, передаваемые половым путем
Бондарчук поддержал Андрееву на премьере «Любовниц»
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Максим Матвеев с сыном занимаются скалолазанием
«Открытка» ко Дню святого Валентина с 5-летней дочкой Галкина умилила соцсети
5 привычек, без которых жизнь станет лучше
Мужчина полтора года вводил сперму себе в вены
Мимо диванов. У женской сборной России по биатлону проблемы
Жест злой воли. Бэйлу грозит дисквалификация на 12 матчей
В сети раскритиковали Ани Лорак за фотосессию в халате
Лера Кудрявцева перевоплотилась в Грейс Келли
Новые купе одноэтажных и двухэтажных вагонов: первые эскизы
Новая Honda «под ретро» удивила салоном
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Прощание с Децлом
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
14 февраля, источник: Lenta.Ru

Центробанк усомнился в экономическом росте России

Фактический рост экономики России в 2018 году мог быть ниже, чем сообщает Росстат. Об этом говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Центробанка «О чем говорят тренды».

Источник: Reuters

Эксперты отмечают, что на данном этапе уместно оценивать рост ВВП в 2018 году в диапазоне 1,7−2,3 процента, где 2,3 процента — предварительная оценка Росстата.

В 2018 году Росстат обнаружил причины ускорения экономики в добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве — динамика выполненных строительных работ была пересмотрена практически с нуля до 5,3 процента.

Специалисты ЦБ сообщают, что такая динамика не коррелирует с косвенными показателями деловой активности в строительстве. По данным РЖД, погрузка строительных грузов и цемента в сети РЖД в 2018 году уменьшилась. Авторы доклада отмечают, что полная отчетность по объему строительства дается только после приемки нового объекта.

Поэтому, если крупный проект строится несколько лет, то объемы работ в промежуточных отчетах могли недооцениваться, а после приемки объем оставшихся работ могли искусственно завысить.

Костин назвал условие, при котором у России есть шанс на рост экономики
Во время загрузки произошла ошибка.
23 января© Ньюстюб
 Рубль рухнул под натиском санкций
Чем похвастался Порошенко?
Серийный маньяк в США убил 90 женщин и нарисовал их портреты
Раскрыто настоящее имя третьего «отравителя» Скрипаля
«Краснодар» сыграл вничью в первом матче 1/16 финала Лиги Европы
В Минске мужчина сбежал из магазина с продуктами, узнав их цену
Самый большой пассажирский самолет А380 снимают с производства
Гей, аферист, друг Трампа: кто вводит санкции против Москвы
Спорт
«Краснодар» хорош. Он играет в лучший футбол в России Ничья 0:0 оставляет команде Мурада Мусаева неплохие шансы на победу по сумме двух матчей
Hi-Tech
Energizer выпускает «рекордный» смартфон (фото) Это делает его самым «долгоиграющим» смартфоном в мире.
Авто
Первое фото нового «Дефендера» (в Land Rover очень недовольны) Ожидается, что новый «Дефендер» получит полностью алюминиевую структуру кузова, а его конструкция будет схожа и с Discovery, и с Range Rover
Кино
Очередной выпуск «Пусть говорят» закончился дракой Дмитрий Борисов и его гости обсуждали личную жизнь 88-летнего актера Ивана Краско
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Дети
Виктория Лопырева показала первое фото с сыном Модель рассказала, как прошли роды
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь