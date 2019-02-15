ВВП, похожий на сон

Вслед за Минэкономики вчера и Банк России признал, что обнаруженные Росстатом 2,3% роста ВВП в 2018 году — результат действия разовых факторов, а аналитики регулятора даже предсказали вероятный пересмотр этой оценки. Между тем 1,5% или 2,3% роста экономики качественно ситуации не меняют. Риски инфляции, как и затухания экономической активности, растут. Выход из формальной стагфляции должны к концу года обеспечить нацпроекты, рассчитывают чиновники. В случае их провала он может распространиться и на статистику 2019 года.

В февральском бюллетене «О чем говорят тренды» экономисты департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ вслед за независимыми аналитиками и экономистами инвестбанков поставили под сомнение оценку Росстатом роста ВВП в 2,3% . Смысл их доводов сводится к тому, что статистики, вероятнее всего, «размажут» досчеты по строительству не только по 2018 году , но и по предыдущим, хотя в Росстате «Ъ» уверяли, что весь пересмотр не выйдет за пределы года. «В таком случае рост ВВП в 2016 и 2017 годах окажется выше текущих оценок, а в 2018 году — ниже», — предполагают эксперты. Напомним, ранее Минэкономики заключило, что рост ВВП на 2,3% — разовое явление, в основном вызванное ростом цен на товары ТЭКа.