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10:03 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

ВВП, похожий на сон

Экономическим властям России не нравится статистика 2018 года.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Вслед за Минэкономики вчера и Банк России признал, что обнаруженные Росстатом 2,3% роста ВВП в 2018 году — результат действия разовых факторов, а аналитики регулятора даже предсказали вероятный пересмотр этой оценки. Между тем 1,5% или 2,3% роста экономики качественно ситуации не меняют. Риски инфляции, как и затухания экономической активности, растут. Выход из формальной стагфляции должны к концу года обеспечить нацпроекты, рассчитывают чиновники. В случае их провала он может распространиться и на статистику 2019 года.

В февральском бюллетене «О чем говорят тренды» экономисты департамента исследований и прогнозирования (ДИП) ЦБ вслед за независимыми аналитиками и экономистами инвестбанков поставили под сомнение оценку Росстатом роста ВВП в 2,3%. Смысл их доводов сводится к тому, что статистики, вероятнее всего, «размажут» досчеты по строительству не только по 2018 году, но и по предыдущим, хотя в Росстате «Ъ» уверяли, что весь пересмотр не выйдет за пределы года. «В таком случае рост ВВП в 2016 и 2017 годах окажется выше текущих оценок, а в 2018 году — ниже», — предполагают эксперты. Напомним, ранее Минэкономики заключило, что рост ВВП на 2,3% — разовое явление, в основном вызванное ростом цен на товары ТЭКа.

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Сейчас в ДИП ЦБ оценивают рост ВВП в 2018 году в 1,7−2,3% и называют его близким к потенциальному. Но в силу изменения структуры столь низкий рост совершенно не ощущается населением, доходы которого продолжают снижаться. В ДИПе считают, что разгон инфляции и перенос индексации зарплат бюджетникам на 1 октября могут привести к дальнейшему снижению роста реальной заработной платы в первом квартале 2019 года, также аналитики департамента ждут дальнейшего замедления роста потребительского кредитования и ипотеки.

Хотя месячная инфляция с поправкой на сезонность и разовые факторы по-прежнему соответствует цели ЦБ, базовый индекс потребительских цен продолжает расти. Среднесрочно «проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными», указывают в ДИПе. В числе основных проинфляционных рисков в ДИПе называли вероятность введения новых санкций США и ослабление рубля, но независимо от этого уже снизили оценки роста во втором квартале 2019 года с учетом сезонности до 0,2% с 0,3%. Учитывая, что за четвертый квартал 2018 года экономика выросла на 0,3%, а за первый квартал 2019 года вырастет на 0,2%, ситуация в экономике формально похожа на стагфляцию. Впрочем, глава Минэкономики Максим Орешкин в Сочи сообщил, что «инфляционный импульс сейчас замедляется».

Очевидно, что основным источником роста для экономики во втором полугодии 2019 года должен стать рост бюджетных расходов и запуск нацпроектов. Впрочем, и объяснение вероятной неудачи уже готово. «Только мы показали более высокие темпы роста, чем ожидали, — раз, новый пакет санкций», — заявил вчера Антон Силуанов в кулуарах форума в Сочи.

Алексей Шаповалов

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