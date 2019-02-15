«Газпром» умножает потоки

Источник: TurkStream Project

«Газпром» впервые официально и на высоком уровне объявил о возможности строительства второй очереди газопровода «Турецкий поток». Информация появилась по итогам встречи Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Эрдогана спустя несколько дней после принципиального согласования поправок к законодательству ЕС, которые могут ограничить использование мощностей будущего газопровода «Северный поток-2». Вторая очередь «Турецкого потока» могла бы полностью избавить «Газпром» от необходимости сохранения украинского транзита, но с точки зрения газоснабжения Европы эксперты считают проект избыточным.

По итогам встречи президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана глава «Газпрома» Алексей Миллер, отвечая на вопрос, возможно ли расширение проекта «Турецкий поток» в направлении Греции, заметил, что «две нитки через Черное море уже построены и дальше ведется строительство наземной инфраструктуры», а «при наличии спроса и необходимых согласований проект морского газопровода “Турецкий поток-2” мог бы состояться».

Таким образом, Миллер дал понять, что поставки российского газа из Турции в Грецию состоятся только при расширении проекта «Турецкий поток». И, по сути, впервые официально подтвердил возможность появления второй очереди газопровода.

Сейчас «Турецкий поток» представляет собой морской двухниточный газопровод из России в Турцию по дну Черного моря, одна нитка мощностью 15,75 млрд кубометров предназначена для потребностей Турции, а вторая — Балкан и Венгрии. Морская часть уже построена, строительство сухопутной части в Турции началось, а в Болгарии и Сербии должно стартовать в этом году. Но с самого начала «Турецкий поток» был неполной заменой отмененного в декабре 2014 года проекта «Южный поток» (об этом объявил Владимир Путин также в ходе встречи с Реджепом Эрдоганом), где планировалось строительство четырех ниток и, соответственно, мощность 64 млрд кубометров в год. Власти Болгарии, куда должен был прийти «Южный поток», в последние годы неоднократно поднимали вопрос о возобновлении проекта.

Источники «Ъ» в отрасли давно говорили, что «Газпром» в какой-то момент вернется к идее четырехниточного газопровода.

Дело в том, что проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток», задуманные для обнуления транзита российского газа через Украину после 2019 года, на фоне роста спроса на газ в Европе в последние годы уже не решают своей задачи. Даже если оба газопровода будут введены и полностью задействованы, «Газпрому» все равно придется в ближайшие годы использовать украинскую систему. При этом потенциальные изменения в газовом законодательстве ЕС ставят под вопрос возможность загрузки «Газпромом» 100% мощности «Северного потока-2».