Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков

Источник: AP 2019

В предыдущей версии законопроекта говорилось, что президент США Дональд Трамп должен заморозить активы и заблокировать операции на территории страны одного или нескольких российских государственных финансовых институтов: Сбербанка, ВЭБ. РФ, ВТБ, Банка Москвы, Россельхозбанка, Газпромбанка или Промсвязьбанка.

Новая версия документа предполагает блокировку активов и операций любого российского финансового института, оказавшего правительству России финансовую помощь или иную поддержку для вмешательства в демократический процесс или выборы любой другой страны.

Таким образом, в предыдущая версия законопроекта речь идет о санкциях исключительно в отношении российских госбанков, в новой версии речь идет о неопределенном финансовом институте, отмечает РБК.