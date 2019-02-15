Сенаторы США смягчили потенциальные санкции против российских госбанков

В предыдущей версии законопроекта говорилось, что президент США Дональд Трамп должен заморозить активы и заблокировать операции на территории страны одного или нескольких российских государственных финансовых институтов: Сбербанка, ВЭБ. РФ, ВТБ, Банка Москвы, Россельхозбанка, Газпромбанка или Промсвязьбанка.
Новая версия документа предполагает блокировку активов и операций любого российского финансового института, оказавшего правительству России финансовую помощь или иную поддержку для вмешательства в демократический процесс или выборы любой другой страны.
Таким образом, в предыдущая версия законопроекта речь идет о санкциях исключительно в отношении российских госбанков, в новой версии речь идет о неопределенном финансовом институте, отмечает РБК.
Новая редакция законопроекта предусматривает введение санкций против гражданина США или любой другой страны за инвестиции в российские объекты, расположенные за пределами России и занимающиеся экспортом сжиженного природного газа (СПГ). Инвестиции будут признаны нарушающими закон, если они «прямо и значительно способствуют строительству Россией объектов по экспорту СПГ за пределами страны» и превышают $1 млн.