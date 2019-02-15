Как россияне платят по чужим счетам

Источник: РИА Новости

Что происходит и как этого избежать, выясняло РИА Новости.

«Без средств к существованию»

На банковский счет 88-летней Лидии Григорьевны Фоминой наложили арест. Ветеран труда, большую часть жизни преподававшая химию и биологию в родном Железногорске, осталась без средств к существованию, ведь теперь она не может даже получить пенсию. Причина в неуплате транспортного налога на грузовик, который якобы принадлежит ей. Сумма долга — более 120 тысяч рублей.

В профильных инстанциях говорят, что машину на Лидию Григорьевну зарегистрировал сын. Все случилось довольно давно, хотя о «принадлежащем» ей автомобиле пенсионерка узнала, только когда осталась без денег. Еще в 2011 году некий Сергей Фомин оформил грузовик МАЗ на имя своей матери Лидии Григорьевны Фоминой (полной тезки нашей героини). Основанием для сделки послужила вполне законная, заверенная нотариусом доверенность. Вот только транспортный налог почему-то взыскивать начали не с настоящего владельца, а с ее однофамилицы.

Лидия Григорьевна уже давно пытается доказать абсурдность происходящего: у нее нет детей мужского пола — а значит, Сергей Фомин никак не мог быть ее сыном. Однако дело не двигается с мертвой точки. Помочь пенсионерке взялся ее бывший ученик, адвокат Денис Зверев, но и он оказался бессилен:

В налоговой говорят: у нас все по закону, нам эту информацию сообщила ГАИ. Идешь в ГАИ, там выясняется: поскольку эти документы пролежали больше пяти лет, они попали в архив, оттуда их достать практически невозможно. Мы писали несколько жалоб в прокуратуру, там отреагировали, но у нас, к сожалению, такая система, что можно получить ответ, не получив ответа.

Подобное происходит из-за особенностей работы ведомств. «Налоговый орган не проверяет данные, полученные от других организаций: от Росреестра — по недвижимости, от ГАИ — по автомобилям. Если там есть ошибка, то и налоговая получает неверные сведения. В итоге человек, который ничего не обязан в этом понимать, вынужден пройти по всей цепочке, потратив уйму времени, доказывать, что имущество ему не принадлежит. Я не касаюсь случаев, когда речь идет о мошенничестве. На пожилых людей без их ведома регистрируются транспортные средства, строительная техника. Оспаривание этого требует огромного количества усилий и не всегда удается», — объясняет Зверев.

«Адрес мой, имущество — однофамилицы из Кургана»

Однажды жительница подмосковных Мытищ обнаружила, что «владеет» двумя автомобилями и коттеджем. В налоговой она объяснила, что это имущество ей не принадлежит, однако налоговики потребовали справку из Росреестра. Но там за нужный документ нужно было заплатить — от этого женщина категорически отказалась, ведь ошибка с налогообложением произошла не по ее вине.

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В результате ФНС подала в суд, который, не вызывая ответчицу в зал заседания, признал ее виновной. К счастью, история завершилась относительно благополучно: после десятков обращений в налоговую выяснилось, что возникла путаница с ИНН. Каким-то образом пенсионерка стала обладательницей двух налоговых номеров — к одному из них как раз и были «привязаны» дома и автомобили. После этого уведомления о необходимости оплатить пошлину за чужое имущество приходить перестали.

Похожая история произошла и с москвичкой Ольгой Нестеренко (имя изменено по ее просьбе). «Мне пришел транспортный налог на машину, принадлежащую моей однофамилице из Кургана. У нас даже имя и отчество не совпадают. Нам сделали общий ИНН и личный кабинет, где адрес указан мой, а имущество — ее. Налоговая начисляет пени. Однофамилица не платит принципиально, потому что ее машину записали на другого человека. И вот уже два года доказываем, что мы разные люди», — рассказывает Ольга.

Льготные казусы

Некоторым категориям населения полагаются налоговые льготы — например, пенсионерам, инвалидам или семьям, воспитывающим более трех детей. Впрочем, здесь есть свои особенности: например, если речь о транспортном налоге для многодетных, то от уплаты освобождаются только обладатели маломощного транспорта.

«Есть у меня автомобиль мощностью под 300 лошадиных сил. Налог на него “конский”, но до определенного момента я был от него освобожден как многодетный папа, — рассказывает житель Подмосковья Сергей Казиник. — В какой-то момент наши законодатели мои льготы отменили. Но налоговая пошла дальше и потребовала оплатить период, когда они еще действовали. Наш последний разговор с ними надо было записывать! Мне сказали: заплатите все “под ноль”, чтобы период закрыть полностью, а потом на спорные суммы в суд на нас подайте — и мы их вернем. Когда я попросил все это изложить на бумаге, поставить подпись конкретного сотрудника и печать ФНС, они обиделись».

Казинник добавляет, что в его жизни такие казусы не редкость. «Мою жену налоговая попросила заплатить несколько миллионов рублей. Стали разбираться. Говорят: “Вот за эту недвижимость”, — и показывают многоквартирный дом, в котором у жены всего одна квартира. Казалось бы, очевидная ошибка, и надо всего лишь поправить, но нет. Отменяли по решению суда».

Даже подтвержденное право на льготу периодически приходится доказывать.

Четыре года подряд требовали налог на квартиру с отца-пенсионера, хотя у него льготы. Родители каждый раз седели, хватались за сердце, неслись в налоговую с подтверждающими бумажками, выстаивали очереди. Потом мне надоело на это смотреть, я взяла у них документы, пошла на прием к начальнику налоговой и заставила его под мою диктовку написать расписку, что он у меня все принял. Помогло. Вера Тихонова жительница Краснодара

«Звонить менее эффективно»

Всем, кто получил налоговые уведомления или требования на «ложный» налог, следует обратиться с письменной жалобой в тот налоговый орган, откуда пришел документ, советует Айгуль Гемалетдинова, член Ассоциации юристов России: «Ходить или звонить, к сожалению, менее эффективно, чем писать письма. Кстати, их можно доставлять в канцелярию самим (зафиксировав входящий номер) и отправлять почтой (заказным письмом с уведомлением о вручении или ценным с описью вложения) — только так остаются доказательства обращений и ответов. Также не рекомендую обращаться по электронной почте либо через портал на сайте ФНС: подобные обращения пока трудно документально подтвердить, а в дальнейшем это может понадобиться».