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11:36 (мск), источник: Интерфакс

Матери двух детей-инвалидов возместили расходы за покупку 11 билетов на рейс Utair

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU — Одна из компаний Хабаровска полностью возместила матери-одиночке деньги, которые ей пришлось потратить на покупку 11 билетов на рейс авиакомпании Utair для перевозки двоих детей-инвалидов; об этом «Интерфаксу» в пятницу сообщила председатель Хабаровского отделения «Российского детского фонда» Елена Суркова.

Источник: РИА "Новости"

«После того, как об этой истории стало известно, к нам в фонд позвонил представитель одной из компаний и предложил материальную помощь семье. Эта сумма полностью компенсировала потраченные женщиной деньги», — сказала Суркова.

Ранее широкую огласку в СМИ получила история о том, как жительница Хабаровска Наталья Гуменная повезла двоих семилетних детей в Курган на операцию по квоте Минздрава РФ. После операции один из детей передвигался в инвалидном кресле, второй — в специальном лежачем медицинском блоке.

В аэропорту Кургана, откуда женщина должна была вернуться в Москву, а потом в Хабаровск, представитель авиаперевозчика Utair объяснил ей, что для перевозки детей таким образом необходима покупка дополнительных мест, и она должна доплатить 48 тыс. рублей. Эти деньги ей в срочном порядке собрали родственники.

История получила широкий резонанс в СМИ. Уральское следственное управление на транспорте СК России начало проверку авиакомпании.

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Ликбез Daily Storm для тех, кто не боится говорить правду об авиаперевозчиках.

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