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13:50 (мск), источник: BFM.ru

«Кажется, я попал на деньги, меня обманул банк»: как вклады тысяч клиентов превратились в бесполезные векселя

Стала известна схема, по которой были обмануты 2 500 клиентов Азиатско-Тихоокеанского банка. Людей, по сути, втянули в вексельную пирамиду.

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Источник: Reuters

Почти месяц остался до аукциона по продаже Азиатско-тихоокеанского банка (АТБ). Как минимум две с половиной тысячи клиентов этой компании стали жертвами вексельной пирамиды.

Формально они даже не обманутые вкладчики, а векселедержатели. Эти ценные бумаги им продавали работники банка, как надежный инструмент, вместо их депозитов в АТБ.

Центробанк рассказал Business FM о способах решения этой проблемы. Регулятор создал специальный ПИФ, под управлением которого почти 4 млрд рублей. Именно на такую сумму были проданы векселя. Однако выплачивать деньги пострадавшим из этого ПИФа будут только тогда, когда унифицируется судебная практика по таким делам.

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61-летний житель Благовещенска Владимир Смоляк несколько лет был вкладчиком Азиатско-Тихоокеанского банка. Как осторожный человек, он продлевал вклад каждый квартал и нисколько не удивился, когда менеджер в очередной раз позвонил перед окончанием срока, и рассказал, что в банке появился новый депозит «Вексельный».

Владимир пришел в назначенный день, выслушал заманчивое предложение: ставка по новому продукту была на 2% годовых выше, чем другие предложения банка, подписал документы и ушел. Спустя три месяца пришел за деньгами в банк, написал заявление, но ничего не получил, рассказывает его сын, представитель потерпевших Денис Смоляк:

«Ему сказали: извините, денег вы не увидите, так как вы купили ценную бумагу, вексель нашего партнера, который свои обязательства по данной бумаге не выполняет. Он, конечно, был в шоке, потому что никакой вексель не покупал, и даже не было у него никаких мыслей, что ему продали именно вексель, в глаза его никто не показывал, не рассказывал об особенностях, что это рисковое вложение денежных средств. Он мне позвонил, как сейчас помню его слова: “Сын, кажется, я попал на деньги, меня обманул банк”. На следующий день он ко мне приехал, документы отдал, я три дня внимательно читал, перечитывал и понял, что банк провел, прямо скажу, аферу».

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Владимир прислал Business FM копии документов, которые он подписывал. Среди них — договор купли-продажи векселя. Наверху — логотип Азиатско-Тихоокеанского банка, который по договору выступает продавцом. Сами векселя — сторонней организации, компании ФТК, которая была близка бывшим акционерам банка, в частности, Андрею Вдовину.

Эта компания получила кредиты от АТБ — суммарно почти на 4,5 млрд. При этом банк стал активно продавать ее векселя. Как продавец, он и получал деньги на свой счет, но рассчитываться по ним мог только за счет продажи новых. Вот такая пирамида. Кстати, в платежном поручении Владимира от этой покупки в назначении указано: пополнение вкладного счета.

В Центробанке понимают, что эта проблема есть, из-за нее — напряженность в Сибири и на Дальнем Востоке, потому что большое количество людей чувствуют себя обманутыми. Как минимум две с половиной тысячи человек были втянуты в вексельную пирамиду, им продали эти бумаги на 4 млрд рублей. Но теперь решить эту проблему может только суд, пояснил Business FM директор Департамента финансового оздоровления Банка России Александр Жданов:

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«Ситуация с точки зрения юридического оформления этих векселей очень непростая для банка. Люди считают, что банк [АТБ] является обязанным по этим векселям. В свою очередь, банк когда предлагал эти векселя, достаточно грамотно с юридической точки зрения оформлял все документы, и в том числе, скажем так, предлагалась клиентам декларация о рисках, которая составлена и описывает все риски. Среди них очень внятно и не каким-то маленьким шрифтом, а достаточно крупными буквами прямо перед местом, где должен был подписаться клиент, было написано: банк ни коим образом не обязан по ним векселям, деньги ни коим образом не застрахованы в системе страхования вкладов, и клиент под этим ставил подпись. Постольку ситуация не очень простая, мы видим, что и суды, которые проходят по этим спорам, выносят достаточно разнонаправленные решения. Нам хочется [видеть] некоторую унификацию практики, потому что мы видим, что она существенным образом отличается от региона к региону. Мы надеемся на то, что Верховный суд действительно рассмотрит одно из данных дел, и это станет толчком и для судебной системы, и для спорящих сторон к тому, как правильно должны быть рассмотрены эти дела».

Перед продажей АТБ был создан специальный фонд, чтобы у банка были средства расплатиться с векселедержателями в случае, если суды будут на стороне пострадавших клиентов.

Однако получить выплаты можно будет только по решению суда.

Уже в 2016 году Центробанк разглядел в деятельности по продаже векселей признаки пирамиды, а на санацию взял банк только весной прошлого года. При продаже векселей был допущен ряд нарушений, и клиентам с хорошими юристами действительно удается добиться выплат, но речь идет о людях из регионов, зачастую в возрасте, которые, мягко говоря, не очень готовы к длительным судебным тяжбам.

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Меньше чем за год из жизни ушли шесть клиентов. У регулятора есть рычаги для того, чтобы решить эту проблему оперативнее, уверен адвокат клиентов АТБ Алексей Колесников:

«Что сейчас происходит? Количество исков измеряется десятками, то есть несколько тысяч человек даже в суды не идут. Нужно, чтобы Банк России принял решение, что в принципе такие договоры недействительны, им надо просто вернуть людям деньги, он это может сделать без суда, своим волевым решением. Мало того, что он надзорно-лицензирующий орган, он еще и 99-процентный акционер АТБ на сегодня».

Аукцион по продаже АТБ состоится 14 марта. Потенциальных заявителя два: Совкомбанк и банк МКБ, которые подали обращения в ФАС на приобретение этого кредитного учреждения. Единственным фактором, который будет приниматься во внимание при продаже — это цена, которую предложат участники аукциона, пояснили Business FM в Центробанке. Стартовая цена торгов составит 9,85 млрд рублей.

А пострадавшим клиентам следует быстрее добраться до Верховного суда. Иначе есть риск так ничего и вернуть.

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