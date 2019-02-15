«Кажется, я попал на деньги, меня обманул банк»: как вклады тысяч клиентов превратились в бесполезные векселя
Стала известна схема, по которой были обмануты 2 500 клиентов
Стала известна схема, по которой были обмануты 2 500 клиентов
Почти месяц остался до аукциона по продаже
Центробанк рассказал Business FM о способах решения этой проблемы. Регулятор создал специальный ПИФ, под управлением которого почти 4 млрд рублей. Именно на такую сумму были проданы векселя. Однако выплачивать деньги пострадавшим из этого ПИФа будут только тогда, когда унифицируется судебная практика по таким делам.
61-летний житель Благовещенска Владимир Смоляк несколько лет был вкладчиком
Владимир пришел в назначенный день, выслушал заманчивое предложение: ставка по новому продукту была на 2% годовых выше, чем другие предложения банка, подписал документы и ушел. Спустя три месяца пришел за деньгами в банк, написал заявление, но ничего не получил, рассказывает его сын, представитель потерпевших Денис Смоляк:
«Ему сказали: извините, денег вы не увидите, так как вы купили ценную бумагу, вексель нашего партнера, который свои обязательства по данной бумаге не выполняет. Он, конечно, был в шоке, потому что никакой вексель не покупал, и даже не было у него никаких мыслей, что ему продали именно вексель, в глаза его никто не показывал, не рассказывал об особенностях, что это рисковое вложение денежных средств. Он мне позвонил, как сейчас помню его слова: “Сын, кажется, я попал на деньги, меня обманул банк”. На следующий день он ко мне приехал, документы отдал, я три дня внимательно читал, перечитывал и понял, что банк провел, прямо скажу, аферу».
Владимир прислал Business FM копии документов, которые он подписывал. Среди них — договор
Эта компания получила кредиты от АТБ — суммарно почти на 4,5 млрд. При этом банк стал активно продавать ее векселя. Как продавец, он и получал деньги на свой счет, но рассчитываться по ним мог только за счет продажи новых. Вот такая пирамида. Кстати, в платежном поручении Владимира от этой покупки в назначении указано: пополнение вкладного счета.
В Центробанке понимают, что эта проблема есть,
«Ситуация с точки зрения юридического оформления этих векселей очень непростая для банка. Люди считают, что банк [АТБ] является обязанным по этим векселям. В свою очередь, банк когда предлагал эти векселя, достаточно грамотно с юридической точки зрения оформлял все документы, и в том числе, скажем так, предлагалась клиентам декларация о рисках, которая составлена и описывает все риски. Среди них очень внятно и не
Однако получить выплаты можно будет только по решению суда.
Уже в 2016 году Центробанк разглядел в деятельности по продаже векселей признаки пирамиды, а на санацию взял банк только весной прошлого года. При продаже векселей был допущен ряд нарушений, и клиентам с хорошими юристами действительно удается добиться выплат, но речь идет о людях из регионов, зачастую в возрасте, которые, мягко говоря, не очень готовы к длительным судебным тяжбам.
Меньше чем за год из жизни ушли шесть клиентов. У регулятора есть рычаги для того, чтобы решить эту проблему оперативнее, уверен адвокат клиентов АТБ Алексей Колесников:
«Что сейчас происходит? Количество исков измеряется десятками, то есть несколько тысяч человек даже в суды не идут. Нужно, чтобы Банк России принял решение, что в принципе такие договоры недействительны, им надо просто вернуть людям деньги, он это может сделать без суда, своим волевым решением. Мало того, что он
Аукцион по продаже АТБ состоится 14 марта. Потенциальных заявителя два: Совкомбанк и банк МКБ, которые подали обращения в ФАС на приобретение этого кредитного учреждения. Единственным фактором, который будет приниматься во внимание при продаже — это цена, которую предложат участники аукциона, пояснили Business FM в Центробанке. Стартовая цена торгов составит 9,85 млрд рублей.
А пострадавшим клиентам следует быстрее добраться до Верховного суда. Иначе есть риск так ничего и вернуть.