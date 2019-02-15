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18:31 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества

СОЧИ, 15 фев — РИА Новости. Россияне могут столкнуться с новым видом банковского мошенничества, который злоумышленники возьмут на вооружение в течение полугода: потенциальным жертвам будет звонить робот, подделывающий любые голоса, заявил в ходе сессии на Российском инвестиционном форуме зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Источник: РИА Новости

«Мы видим, что тренд социальной инженерии будет продолжаться, и при этом будут использоваться новые методы мошенниками. Мы построили модель угрозы, которая по нашему мнению, могла бы мошенниками использоваться через несколько месяцев, к примеру через полгода, когда человек уже не будет участвовать в этой ситуации, а будет использоваться машина», — сказал Кузнецов.

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В качестве примера, демонстрирующего возможности новой мошеннической технологии, Кузнецов включил в зале аудиозапись диалога, в котором условный губернатор, говорящий голосом актера Иннокентия Смоктуновского, просил у собеседника 5 миллиардов рублей на строительства моста в регионе.

«Голос узнаваемый, телефонный звонок совершается с номера этого губернатора, и точно его голосом договаривается уже о проведении транзакции. Это не артист, это делает робот. Все, что говорил “Иннокентий Смоктуновский”, это делал компьютер. И это возможно уже сегодня», — подчеркнул Кузнецов.

По словам зампреда правления банка, Сбербанк уже разработал меры противодействия таким преступлениям, но нужно, чтобы подобная система была у всех банков.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14—15 февраля. МИА «Россия сегодня» выступает генеральным информационным партнером форума.

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