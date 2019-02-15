Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Источник: РИА "Новости"

О такой инициативе ФТС знает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Он отметил, что союз подготовит отзыв индустрии на предложение ФТС, его направят профильным ведомствам. В Минсельхозе РБК сообщили, что получили предложение ФТС и оно находится на рассмотрении.

Сейчас под продуктовое эмбарго попадают отдельные товарные позиции, а не целые категории. ФТС предлагает включить в перечень товары, которые декларируются девятью группами двузначных кодов ТНВЭД.

В частности, предлагается распространить запрет на все продукты из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, устрицы и мидии), икру осетровых, консервированные овощи, фрукты и орехи, оливки, консервированные томаты, джемы, мармелады, фруктовое пюре и фруктовые соки.

Под запрет в том числе попадут живые животные — лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другая домашняя птица, а также солодовый экстракт и пищевые добавки. Исключение сделают для спортивного питания.

Таможня объясняет свою инициативу необходимостью исключить ввоз в Россию запрещенных товаров путем их декларирования кодами «товаров прикрытия», не подпадающих под продовольственное эмбарго, отмечается в письме.

Новиков отмечает высокие риски для индустрии безалкогольных напитков, связанные с запретом на ввоз пищевых добавок и концентрированных основ. По его словам, такой запрет может привести к росту импорта Россией безалкогольных напитков.