Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

О такой инициативе ФТС знает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Он отметил, что союз подготовит отзыв индустрии на предложение ФТС, его направят профильным ведомствам. В Минсельхозе РБК сообщили, что получили предложение ФТС и оно находится на рассмотрении.
Сейчас под продуктовое эмбарго попадают отдельные товарные позиции, а не целые категории. ФТС предлагает включить в перечень товары, которые декларируются девятью группами двузначных кодов ТНВЭД.
В частности, предлагается распространить запрет на все продукты из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, устрицы и мидии), икру осетровых, консервированные овощи, фрукты и орехи, оливки, консервированные томаты, джемы, мармелады, фруктовое пюре и фруктовые соки.
Под запрет в том числе попадут живые животные — лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другая домашняя птица, а также солодовый экстракт и пищевые добавки. Исключение сделают для спортивного питания.
Таможня объясняет свою инициативу необходимостью исключить ввоз в Россию запрещенных товаров путем их декларирования кодами «товаров прикрытия», не подпадающих под продовольственное эмбарго, отмечается в письме.
Новиков отмечает высокие риски для индустрии безалкогольных напитков, связанные с запретом на ввоз пищевых добавок и концентрированных основ. По его словам, такой запрет может привести к росту импорта Россией безалкогольных напитков.
Россия запретила импорт отдельных видов продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 г. в ответ на санкции из-за присоединения Крыма. Позже эмбарго было расширено и на ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции, включая Украину. Последний раз эмбарго продлевалось до конца 2019 г.