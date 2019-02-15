Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
5 вещей, которые хотела бы вам сказать собака
Самая смелая реклама техники в СССР (38 фото из прошлого)
12 самых опасных сексуальных поз
Кэти Перри и Орландо Блум помолвлены
Страх заставит москвичей покупать жилье
«Много ли надо человеку?» Как обедал Иван Андреевич Крылов
Известная российская актриса станет многодетной мамой
Кейт Миддлтон была замечена на прогулке с принцем Луи
12 самых опасных сексуальных поз
Корь с косой: накроет ли нас эпидемия
Русский король хоккейной Америки. Кучеров врубил режим киллера
Черышев казнил «Селтик». Дениса назвали усилением для «Валенсии»
Указом Путина: генерал лишился поста из-за заявления бывшей жены
Остановка сердца: умер знаменитый актер
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности
«Обычные» машины стали надежнее премиума
Двое москвичей могут лишиться квартир из-за перепланировки
Как не попасть на чужие долги за ЖКХ
Фоторепортажи
19Морские дьяволы и рыбы-клоуны: победители конкурса Ocean Art 2018
22Война без победы
19:36 (мск), источник: Ведомости

Таможня предложила расширить продуктовое эмбарго

Федеральная таможенная служба (ФТС) предлагает расширить перечень сельскохозяйственной продукции и продовольствия, запрещенных к ввозу из США, Евросоюза и ряда других стран. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо и. о. руководителя таможни Руслана Давыдова. Сам Давыдов не подтвердил и не опроверг изданию эту информацию.

Источник: РИА "Новости"

О такой инициативе ФТС знает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод (СПБН) Максим Новиков. Он отметил, что союз подготовит отзыв индустрии на предложение ФТС, его направят профильным ведомствам. В Минсельхозе РБК сообщили, что получили предложение ФТС и оно находится на рассмотрении.

Сейчас под продуктовое эмбарго попадают отдельные товарные позиции, а не целые категории. ФТС предлагает включить в перечень товары, которые декларируются девятью группами двузначных кодов ТНВЭД.

В частности, предлагается распространить запрет на все продукты из мяса и рыбы, ракообразных и моллюсков (крабы, креветки, устрицы и мидии), икру осетровых, консервированные овощи, фрукты и орехи, оливки, консервированные томаты, джемы, мармелады, фруктовое пюре и фруктовые соки.

Под запрет в том числе попадут живые животные — лошади, крупный рогатый скот, овцы, козы, куры и другая домашняя птица, а также солодовый экстракт и пищевые добавки. Исключение сделают для спортивного питания.

Новость
Аналитики рассказали, как повысить инвестиции в российский АПК

Таможня объясняет свою инициативу необходимостью исключить ввоз в Россию запрещенных товаров путем их декларирования кодами «товаров прикрытия», не подпадающих под продовольственное эмбарго, отмечается в письме.

Новиков отмечает высокие риски для индустрии безалкогольных напитков, связанные с запретом на ввоз пищевых добавок и концентрированных основ. По его словам, такой запрет может привести к росту импорта Россией безалкогольных напитков.

Россия запретила импорт отдельных видов продовольствия из США, Евросоюза, Австралии, Канады и Норвегии в 2014 г. в ответ на санкции из-за присоединения Крыма. Позже эмбарго было расширено и на ряд других стран, поддержавших антироссийские санкции, включая Украину. Последний раз эмбарго продлевалось до конца 2019 г.

 Друзь и Бер отстранены от участия в программах «Первого канала»
В Москве задержали основателя инвесткомпании Baring Vostok
Трамп подписал положение о ЧП на границе с Мексикой
Сбербанк предупредил о новом виде банковского мошенничества
Выдуманные налоги. Как россияне платят по чужим счетам
Война без победы. Хроника конфликта в Афганистане (фотогалерея)
В биологических часах человека нашли главную шестерню
Житель Ярославля спас соседнюю многоэтажку от взрыва газа
Спорт
Немцы и тренер «Байера» в шоке от стадиона «Краснодара» В Леверкузене у «Краснодара» не будет такого стадиона, зато будет та же установка Мусаева — всегда играть вперед
Hi-Tech
Под землей нашли гигантские горы Исследования были проведены с помощью суперкомпьютерного кластера «Тигр».
Авто
Отмена скидки на штраф и «бесплатные 10 км/ч»: новые подробности Автомобилистам стоит приготовиться к увеличению санкций за нарушение Правил дорожного движения (ПДД)
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
В Химках сдавать квартиру выгоднее, чем в Москве
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
Квартиры в России становятся доступнее, но меньше. Это нравится не всем
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
Популярные темы на «Детях»
День рождения. 455
Дискотека 80х в СССР - или назад в прошлое. 336
Про гости и чужих детей 296
Марсианская угадайка 293
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь