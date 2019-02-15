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15 февраля, источник: РИА Новости

Титов прокомментировал задержание основателя Baring Vostok

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Задержание в России основателя инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви станет мощным сигналом для иностранных инвесторов, которые уловят его моментально, считает бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

Источник: РИА "Новости"

«Baring Vostok работал в России много лет и все эти годы завоевывал свою репутацию честного инвестора. Такая реакция со стороны правоохранительных органов, конечно, является очень сильным сигналом для иностранных инвесторов, и сигнал будет считываться моментально», — сказал Титов в интервью телеканалу РБК.

По мнению Титова, мера пресечения Калви не может быть связана с лишением свободы, так как претензии к нему предъявляются в рамках предпринимательской деятельности.

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«Посмотрим, какая мера пресечения будет применена. Хотел бы напомнить и суду, и правоохранительным органам, что здесь претензия явно предъявляется в рамках предпринимательской деятельности, и в соответствии с законом мера пресечения не может быть связана с лишением свободы. Не должно быть ареста, задержания, СИЗО», — сказал он.

Титов считает, что речь идет о хозяйственном споре, уголовное право в этой ситуации неуместно.

«Что касается комментариев по сути, то как уполномоченный я обязан сначала получить обращение со стороны самого Baring Vostok, проанализировать их доводы и материалы обвинения. Но из открытых источников я вижу, что речь идет о неправильной оценке акций, а это является абсолютно хозяйственным спором, который должен решаться в гражданском правовом поле. Уголовное право здесь совершенно ни при чем. Никаких арбитражных исков, как я понимаю, банк “Восточный” к Baring Vostok не подавал, и ситуация пока что выглядит сомнительно», — сказал Титов.

Он отметил, что знаком с Майклом Калви и другими акционерами компании. Омбудсмен сказал, что готов поручиться за Калви.

«Мы много лет общались по общим вопросам инвестиционного климата. Это очень профессиональная команда, если были бы хоть какие-то сомнения в том, что они открыто и честно ведут свои операции, то такого количества партнеров, которое у них было в России, и не только в России, конечно, у них бы не было. Я готов поручиться за Майкла Калви как за предпринимателя», — сказал он.

В пятницу были задержаны основатель Baring Vostok американец Калви и еще пять человек: директор по инвестициям Baring Vostok Иван Зюзин, партнер по индустрии финансового сектора этой инвесткомпании Филипп Дельпаль, партнер Baring Vostok, специализирующийся на проектах в области медиа, недвижимости и стройматериалов, Ваган Абгарян, председатель совета директоров «Норвик банка» (бренд «Вятка банк»), бывший глава банка «Восточный» Алексей Кордичев и гендиректор «Первого коллекторского бюро» Максим Владимиров.

Суд в пятницу вечером продлил на трое суток задержание Калви. Остальные задержанные были арестованы.

Фигурантам вменяется мошенничество в составе организованной группы в особо крупном размере, а именно — хищение 2,5 миллиарда рублей через выданный банком «Восточный» кредит.

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