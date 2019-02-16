Деньги улетают в трубу: что не так с нацпроектами
Как власти запускают нацпроекты на 26 трлн рублей.
Как власти запускают нацпроекты на 26 трлн рублей.
Санкции, введением которых угрожают России, не пугают чиновников. «Сами себе в ногу выстрелят», «дубина, которую никогда не опустят»: так официальные лица говорят о планируемых ограничениях американских сенаторов. При этом они уверяют, что страна может рвануть вперед с помощью нацпроектов и победить бедность. Эксперты не поддерживают этот оптимизм и говорят, что значительная часть бюджетных денег «вылетает в трубу».
Дубина санкций
Несмотря на то, что российский инвестиционный форум в 2019 году проходил на фоне обсуждаемых в Конгрессе США санкций, никто из официальных лиц всерьез их не воспринимает. Прекрасная погода в Сочи, видимо, сказалась и на настроениях чиновников, которые глобальных угроз для России не видят.
Возможные ограничения против российского госдолга ударят по самим иностранцам, заявил первый
По словам первого заместителя председателя Банка России Сергея Швецова, Россия имеет достаточный опыт работы в условиях санкций, поэтому эффект от возможных ограничений будет слабее, чем в 2014 году. Также он призвал население спокойно относиться к этим новостям и никак на них не реагировать.
Глава ВТБ Андрей Костин подтвердил, что у Банка России и правительства есть план действий на случай введения новых санкций США, однако пока его не будут раскрывать. «Пусть американцы боятся его», — добавил Костин.
Как заявил «Газете.Ru» в кулуарах форума глава финансового комитета Госдумы Анатолий Аксаков, ограничения в отношении новых выпусков российского госдолга — это «дубина, которую никогда не отпустят», просто потому, что это невыгодно самим США.
Ранее опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявляли, что в случае введения ограничений на российский госдолг курс рубля может упасть до 70−75 рублей за доллар.
Бедность и инфляция
Позитив чиновников распространяется не только на санкционную тему. Инфляция в этом году будет выше прошлогодних 4,3%, но ниже 5%, сказал министр экономического развития Максим Орешкин.
«Мы сейчас будем все показатели уточнять. Конечно,
Однако эксперты считают, что это чересчур позитивный прогноз. Как неоднократно ранее указывали аналитики, рост инфляции в январе — прямое следствие повышения ставки НДС. Эффект от этой меры за
По словам старшего аналитика БКС Сергея Суверова, эффект от повышения НДС достигнет пика в апреле, когда инфляция максимально разгонится. И хотя по базовому сценарию инфляция будет ниже 5% в этом году, но все будет зависеть от того, как повлияют санкции и девальвация рубля на цены, добавляет он.
При этом разгон инфляции никак не способствует снижению бедности населения. По всем прогнозам, в этом году число бедных будет расти, считает Сергей Суверов.
Напомним, согласно указу президента России «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» от 7 мая 2018 года, бедность в России к 2024 году должна снизиться в два раза, продолжительность жизни — увеличиться до 78 лет.
Данных за 2018 год пока нет.
«В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%). Более или менее ситуация изменилась к 2007 году, когда количество граждан, находящихся за чертой бедности, составило 18,8 млн человек. И самый успешный для РФ в новейшей истории был 2012 год, когда число бедных было 15,4 млн человек, это 10,7% от общей численности. Сейчас базовый уровень бедности, с которого мы стартуем, двигаясь в направлении реализации национальной цели, это 19,3 млн человек, или 13,2%, это данные 2017 года», — сказала она.
При этом самый бедный регион России — это Тыва. Уровень бедности здесь 41,5%, отметила Голикова.
Эксперты в целом удивляются и не понимают, как будет достигнута цель по снижению бедности в два раза. При этом совсем не понятно, как выполнить ее без помощи федеральных властей в таких регионах, как Тыва.
В республике темпы роста реальных доходов населения ниже, чем в среднем по стране, а в годы, когда наблюдается снижение доходов в РФ в целом, данный регион по темпам падения опережал средние показатели, говорит Елена Анисимова, заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования АКРА.
Безработица в республике втрое выше, чем медианный показатель по России.
«Судя по структуре экономики, она полностью зависима от отраслей, финансируемых за счет бюджетов разных уровней: образование, здравоохранение, госуправление и военная безопасность формировали в 2016 году (более актуальных данных пока нет) 45% валового регионального продукта (это абсолютный максимум среди всех регионов РФ). Эти же отрасли формируют до половины налоговых поступлений в регион. С такой экономикой сложно самостоятельно преодолеть бедность», — говорит эксперт.
«Деньги в трубу»
Эксперты и чиновники расходятся и в оценке реалистичности задачи вхождения России в 2024 году в топ-5 крупнейших экономик мира по паритету покупательной способности. Экономисты также сомневаются, что расчет властей на национальные проекты оправдает себя. Напомним, что недавно правительство опубликовало паспорта всех проектов и оценило их в 25,7 трлн руб. до 2024 года.
«Для успеха у нас есть практически все: положительная динамика в макроэкономике, беспрецедентный объем государственных инвестиций в национальные проекты, вовлеченность и заинтересованность всех регионов», — заявлял в Сочи Дмитрий Медведев.
Но в ходе дискуссии «Национальные проекты и регионы: главные вопросы в начале пути» эксперты твердили о невозможности России выполнить некоторые задачи, прописанные в нацпроектах.
В частности, тульский губернатор Алексей Дюмин удивлялся, как Тула может нарастить авиаперевозки за границу, если в регионе нет аэропорта.
Также активные дискуссии развернулись на сессии форума, посвященной развитию туризма. Экспертов тревожит, что сейчас туризм дает вклад в ВВП страны всего 3,4%. При этом к нынешней политике по развитию туризма в стране масса вопросов и замечаний.
Почти 80% всех федеральных целевых программ (ФЦП) в туристической отрасли оказались провальными, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Неужели правительство не понимает, что деньги бюджетные улетают в трубу», — заключает Кузнецов.
Наталия Еремина