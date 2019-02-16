Минтруд повышает ставки по выходному пособию

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В России могут вдвое увеличить выплаты работникам при ликвидации компании. Такой законопроект подготовил Минтруд. Сейчас, если предприятие закрылось, сотрудник получает компенсацию, равную одной месячной зарплате. Ему также платят пособие на период трудоустройства, но не более двух месяцев со дня увольнения. Для работников на Крайнем Севере Минтруд предлагает увеличить выходное пособие втрое. К чему приведет новая инициатива? Как она скажется на бизнесе?

Предприятия примут правила и начнут выплачивать пособия. Но есть риск, что они будут это делать по серым схемам, считает генеральный директор кадрового агентства ProPersonnel Татьяна Долякова: «Инициатива достаточно интересная, и она важна сейчас. На данный момент идет спад объема вакансий, особенно если мы рассмотрим регионы — промышленные предприятия. Там компании вообще не открывают новые позиции, и это очень опасно, когда закрывают градообразующие предприятия. Сотрудникам фактически негде работать, и они будут вынуждены переезжать из этого региона. Поэтому повышение от одного до двух окладов поможет избежать, так скажем, народных волнений и даст людям время найти работу. При этом предприятия могут пойти на такую хитрость — переводить сотрудников на серые схемы оплаты. Сейчас эта тенденция прослеживается, потому что предприятия пытаются оптимизировать затраты. Но мы видим, что количество людей, работающих на предприятиях, достаточно большое. То есть это больший риск для государства, если они останутся бедным населением в этом регионе. С другой стороны, многих работодателей поддерживает государство или они обращаются в банки».

Очень часто при закрытии компании объявляют себя банкротами.

В этом случае работникам будет непросто получить свои пособия — предприятиям просто неоткуда взять эти деньги, объяснила руководитель проекта «Антирабство» Алена Владимирская: «Предприятия закрываются не от хорошей жизни. Чаще всего закрываются через банкротство, или даже если формально его нет, то в реальности там работать дальше просто невозможно. Что один оклад, что два, — эта хорошая инициатива чаще всего будет оставаться просто на бумаге. Конечно, там будут иски и очереди по банкротству, но обычно закрываются в минусе или в нуле, поэтому там просто брать нечего. У частного, маленького бизнеса не будет ресурсов, чтобы организовать закрытие по такой схеме — это будет очень сложно».

Если компания — банкрот, выплату пособия можно ускорить через суд.

Но лучше обращаться не к судебным приставам, а действовать через банк, в котором у предприятия открыт счет, рассказал старший партнер московской коллегии адвокатов «Легис Групп» Сергей Никитенков: «Если мы говорим о преимущественном праве, то, конечно, в судебном порядке получив исполнительный лист, при первых признаках неплатежеспособности предприятия работник, который в первую очередь обратился, он в принципе и получит это возмещение. Поскольку невыплата сама по себе требует какого-то длительного времени, обычно работодатель кормит “завтраками” этого работника. Другой работник в судебном порядке взыскивает данный платеж, который ему положен. Большинство сотрудников почему-то идут к судебным приставам, хотя есть второй путь — это непосредственное обращение с исполнительным листом в банк. Оно исключает долгое общение с приставом-исполнителем. И любые средства, поступающие на счет, будут немедленно списаны в пользу работника».

Публичное обсуждение нового законопроекта Минтруда продлится до 7 марта этого года.