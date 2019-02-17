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19:25 (мск), источник: ТАСС

Орешкин: рубль будет устойчивым при цене на нефть выше $40 за баррель

МОСКВА, 17 февраля. /ТАСС/. Курс рубля будет сохранять устойчивость при цене на нефть, превышающей $40 за баррель. С такой оценкой выступил в интервью телеканалу «Россия-1» в воскресенье министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

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Источник: РИА "Новости"

По его словам, курс российской валюты также не будет подвержен значительным колебаниям в долгосрочной перспективе.

«При ценах на нефть выше $40 за баррель рубль себя будет чувствовать устойчиво», — сказал Орешкин, отвечая на вопрос, не стоит ли ожидать обвалов рубля.

«Сейчас мы имеем курс в районе 66 рублей за $1 — гораздо крепче, чем он был осенью. Понятно, что краткосрочная волатильность будет сохраняться, курс у нас абсолютно плавающий. Изменения ситуации на внешних рынках, другие факторы будут приводить к тому, что курс будет колебаться, но долгосрочно он будет устойчивым, и в реальном выражении он будет плавно укрепляться», — добавил министр.

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