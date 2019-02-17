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21:37 (мск), источник: Известия

Орешкин рассказал о росте доходов малоимущих

Реальные доходы 10% наименее обеспеченных граждан РФ в 2018 году выросли на 2%, номинальные — на 7%. Об этом заявил глава Минэкономразвития России Максим Орешкин в интервью телеканалу «Россия 1».

Источник: Известия

Он также добавил, что максимальная положительная динамика по уровню доходов отмечена у наименее обеспеченных слоев населения. «Это максимальный рост среди этих групп, соответственно, в реальном выражении это позитивная динамика», — цитирует 17 февраля представителя министерства ТАСС.

Также Орешкин напомнил, что в 2018 году уровень инфляции в России составил около 4%.

«Вот около 2−3% рост именно у этой группы населения», — добавил министр.

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По мнению главы ведомства, в этом году доходы малоимущих россиян продолжат расти. При этом более обеспеченные жители вряд ли смогут рассчитывать на это, считает он.

В феврале премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что власти будут стремиться сближать доходы населения городов и деревень. Кроме того, он предложил изменить подход к оценке уровня бедности в стране. По его мнению, при расчете данного параметра нужно учитывать не только доходы, но и расходы граждан.

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