Центробанк хочет усилить контроль над торговлей бензином
Центробанк предложил дополнительные меры рыночного регулирования, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо.
Центробанк предложил дополнительные меры рыночного регулирования, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо.
Инициативы изложены в письме (есть у «Известий») в адрес
По мнению ЦБ, существующая схема работы трейдеров создает определенную «серую зону» вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов.
Регулятор хочет предъявить дополнительные требования к трейдерам нефтепродуктов. Они должны будут вести учет клиентских поручений и информации об исполнении, хранить эти данные, в том числе записи телефонных звонков.
От трейдеров также будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах, об участии в торгах на других биржах.
Кроме того, ЦБ предлагает разработать кодекс этики участников торгов, куда будет включен пункт о лишении недобросовестного трейдера права торговать на бирже.
К началу марта будут разработаны соответствующие изменения в нормативные документы биржи, учитывающие рекомендации ЦБ, рассказал
Эксперты объясняют активность ЦБ необходимостью подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.