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03:20 (мск), источник: Известия

Центробанк хочет усилить контроль над торговлей бензином

Центробанк предложил дополнительные меры рыночного регулирования, которые должны снизить вероятность манипулирования ценами на моторное топливо.

Источник: Известия

Инициативы изложены в письме (есть у «Известий») в адрес Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, через которую осуществляется 99% организованных торгов нефтепродуктами.

По мнению ЦБ, существующая схема работы трейдеров создает определенную «серую зону» вокруг их клиентских операций на товарном рынке с использованием биржевых торгов.

Регулятор хочет предъявить дополнительные требования к трейдерам нефтепродуктов. Они должны будут вести учет клиентских поручений и информации об исполнении, хранить эти данные, в том числе записи телефонных звонков.

От трейдеров также будут требовать раскрытия финансовой отчетности, предоставления информации о деловой репутации, судебных спорах, об участии в торгах на других биржах.

Кроме того, ЦБ предлагает разработать кодекс этики участников торгов, куда будет включен пункт о лишении недобросовестного трейдера права торговать на бирже.

К началу марта будут разработаны соответствующие изменения в нормативные документы биржи, учитывающие рекомендации ЦБ, рассказал вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов. Их представят на обсуждение биржевого комитета ФАС России.

Эксперты объясняют активность ЦБ необходимостью подготовить рынок к 31 марта, когда закончится действие соглашения правительства и нефтяников о заморозке цен на бензин.

Справка
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Второй раз за год правительство «вручную» снимает остроту в ситуации со стоимостью топлива.

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