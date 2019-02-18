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05:15 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

«Газпром» вытесняют из трубы

Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить «Северный поток-2» наполовину пустым.

Источник: РИА "Новости"

Несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома»: газопровод «Северный поток-2» с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Как выяснил «Ъ», одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта из-под норм должна будет дать не только Еврокомиссия, но и комитет из числа представителей всех стран союза. Это сделает процедуру длительной, сложной и труднопредсказуемой. «Газпром» уже начал готовиться к развитию событий по худшему сценарию, сигнализировав о возможности строительства газопровода «Турецкий поток-2».

«Ъ» изучил текст поправок к газовой директиве ЕС, согласованный на прошлой неделе представителями Европарламента, Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС. Фактически этот текст является окончательным — на 20 февраля он поставлен на повторное голосование в Совете ЕС, где, по мнению знакомых с ситуацией источников «Ъ», будет «несомненно одобрен». Затем останутся лишь процедурные формальности — юридико-лингвистическая экспертиза, одобрение Европарламентом в апреле и на Совете ЕС на уровне глав государств в мае, после чего поправки станут законом.

Новые нормы подготовлены противниками газопровода «Северный поток-2», чтобы вынудить участников проекта привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка. На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица.

Если создание независимого оператора реализуемо, то доступ третьих лиц организовать невозможно, так как газ в российский конец трубы может подать только «Газпром» как единственная компания, имеющая право на его экспорт.

В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных «третьих лиц», которые едва ли когда-нибудь появятся.

Теоретически проблему можно решить, если «Северный поток-2» получит исключения из правил ЕС. Как писал «Ъ» 8 и 9 февраля, Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако на практике, как следует из текста поправок в газовую директиву, такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха.

Процесс потребует взаимодействия с ЕК на двух стадиях: сначала она должна выдать Германии разрешение на ведение переговоров с Россией о межправительственном соглашении, а затем, после их завершения — разрешение на подписание такого договора.

В обоих случаях ЕК обязана принять решение за 90 дней, но имеет право запрашивать дополнительную информацию, тем самым растягивая сроки, — возможно, на годы, как это было в случае Opal.

Более того, ЕК может давать рекомендации Германии по тексту договора и включению в него определенных положений.

Хотя ЕК будет сопровождать процесс, окончательное решение по предоставлению разрешений будет приниматься в рамках консультационной процедуры со странами—членами ЕС. Представители стран образуют комитет, в котором представитель ЕК является председателем без права голоса, решения принимаются простым большинством (вес голоса страны зависит от ее доли в населении ЕС).

На практике это означает, что Германии придется заручиться поддержкой крупнейших стран ЕС, как минимум Франции и Италии, чтобы исключения для «Северного потока-2» были приняты.

Собеседники «Ъ» в отрасли признают, что ситуация сложная, и у ЕК и Германии появляется новый рычаг давления на «Газпром». Надежды источников «Ъ» связаны с тем, что по Opal, полное использование мощностей которого блокировалось семь лет, все же удалось в 2017 году найти приемлемое решение. Кроме того, принятие директивы, вероятно, позволит Дании выдать разрешение на строительство «Северного потока-2», отсутствие которого на данный момент является единственным фактором, ставящим под сомнение планы завершения строительства в конце 2019 года.

«Все-таки физически труба будет, и это само по себе дает “Газпрому” определенную гарантию, в том числе и в рамках обсуждения транзита через Украину, — говорит Мария Белова из Vygon Consulting.— Ведь мы знаем, что, когда мощность Opal была юридически ограничена, в холодные дни она на самом деле использовалась без учета этих ограничений».

Тем не менее «Газпром» уже подал сигнал о том, что компания учитывает возможные ограничения по «Северному потоку-2» и думает о новых газопроводах в Европу, которые позволили бы при необходимости отказаться от украинского транзитного маршрута.

Глава компании Алексей Миллер 14 февраля допустил строительство «Турецкого потока-2» (см. «Ъ» от 15 февраля) — этот газопровод, если будет реализован, придет в ЕС из Турции по суше, и поправки в газовую директиву не создадут для него сложностей.

Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности «Северного потока-2».

Юрий Барсуков

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14 февраля© Ньюстюб
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