«Газпром» вытесняют из трубы
Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить «Северный поток-2» наполовину пустым.
Новые нормы Евросоюза могут надолго оставить «Северный поток-2» наполовину пустым.
Несмотря на активное и внешне успешное сопротивление Германии, новые регуляторные инициативы Евросоюза могут серьезно осложнить работу «Газпрома»: газопровод «Северный поток-2» с высокой вероятностью останется недозагруженным как минимум в первые несколько лет эксплуатации. Как выяснил «Ъ», одобренный текст поправок к газовой директиве ЕС предполагает, что согласие на выведение проекта
«Ъ» изучил текст поправок к газовой директиве ЕС, согласованный на прошлой неделе представителями Европарламента, Еврокомиссии (ЕК) и Совета ЕС. Фактически этот текст является окончательным — на 20 февраля он поставлен на повторное голосование в Совете ЕС, где, по мнению знакомых с ситуацией источников «Ъ», будет «несомненно одобрен». Затем останутся лишь процедурные формальности —
Новые нормы подготовлены противниками газопровода «Северный поток-2», чтобы вынудить участников проекта привести его в соответствие с правилами европейского внутреннего рынка. На практике это означает, что у газопровода должен быть независимый от «Газпрома» оператор (сейчас это на 100% структура монополии Nord Stream-2 AG), а к мощностям должны получить доступ третьи лица.
В таком случае по аналогии с газопроводом Opal Еврокомиссия может запретить «Газпрому» использовать «Северный поток-2» больше чем наполовину, оставив другую половину для потенциальных «третьих лиц», которые едва ли
Теоретически проблему можно решить, если «Северный поток-2» получит исключения из правил ЕС. Как писал «Ъ» 8 и 9 февраля, Германия, как страна ЕС, куда приходит газопровод, может заключить с Россией межправительственное соглашение о таких исключениях. Однако на практике, как следует из текста поправок в газовую директиву, такой путь будет длительным, сложным и не обещает полного успеха.
Процесс потребует взаимодействия с ЕК на двух стадиях: сначала она должна выдать Германии разрешение на ведение переговоров с Россией о межправительственном соглашении, а затем, после их завершения — разрешение на подписание такого договора.
Более того, ЕК может давать рекомендации Германии по тексту договора и включению в него определенных положений.
Хотя ЕК будет сопровождать процесс, окончательное решение по предоставлению разрешений будет приниматься в рамках консультационной процедуры со странами—членами ЕС. Представители стран образуют комитет, в котором представитель ЕК является председателем без права голоса, решения принимаются простым большинством (вес голоса страны зависит от ее доли в населении ЕС).
Собеседники «Ъ» в отрасли признают, что ситуация сложная, и у ЕК и Германии появляется новый рычаг давления на «Газпром». Надежды источников «Ъ» связаны с тем, что по Opal, полное использование мощностей которого блокировалось семь лет, все же удалось в 2017 году найти приемлемое решение. Кроме того, принятие директивы, вероятно, позволит Дании выдать разрешение на строительство «Северного потока-2», отсутствие которого на данный момент является единственным фактором, ставящим под сомнение планы завершения строительства в конце 2019 года.
«Все-таки физически труба будет, и это само по себе дает “Газпрому” определенную гарантию, в том числе и в рамках обсуждения транзита через Украину, — говорит Мария Белова из Vygon Consulting.— Ведь мы знаем, что, когда мощность Opal была юридически ограничена, в холодные дни она на самом деле использовалась без учета этих ограничений».
Тем не менее «Газпром» уже подал сигнал о том, что компания учитывает возможные ограничения по «Северному потоку-2» и думает о новых газопроводах в Европу, которые позволили бы при необходимости отказаться от украинского транзитного маршрута.
Две новые нитки через Черное море общей мощностью 32 млрд кубометров в целом соответствуют половине технической пропускной способности «Северного потока-2».
Юрий Барсуков