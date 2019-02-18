От гастарбайтеров ждут авансовых платежей

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Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа. Соответствующий законопроект разработали в МВД. В Госдуме считают идею оправданной, но сомневаются, что такой налог будет легко собирать.

В МВД разработаны поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым иностранцы, работающие как самозанятые, будут обложены «налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа». В РФ 530 тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание (выдается на три года), еще 600 тыс. имеют вид на жительство в РФ (выдается на пять лет).

«Около половины являются самозанятыми», — говорится в пояснительной записке к проекту. Эти иностранцы «используют медицинское и социальное обеспечение, дети посещают детские сады, школы и т. д., но в Пенсионный фонд РФ отчисления не осуществляются».

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Проект поправок к п. 9 ст. 6 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» устанавливает для иностранцев обязанность предоставлять в органы миграционной службы «документ, подтверждающий уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа». Обязанность по уплате налога юристы МВД предлагают установить в статье 227.1 Налогового кодекса (НК): с 2015 года она действует по отношению к иностранцам, которым разрешили работать в России по патенту. Прибыв в РФ, гастарбайтер оформляет патент и каждый месяц уплачивает в региональный бюджет фиксированную сумму в виде налога с дохода (не менее 1,2 тыс. руб.). В МВД считают, что на самозанятых, которые по ст. 217 НК оказывают услуги «для личных, домашних и (или) иных подобных нужд», должны распространяться те же нормы с авансовыми платежами, которые предусмотрены для работающих по патенту. В пояснительной записке авторы ссылаются на то, что «патентная система показала хороший результат»: благодаря ей в 2017 году региональные бюджеты собрали через фиксированные авансовые платежи «более 50 млрд руб., в 2018 году — более 55 млрд руб.».



«Необходимо выработать механизм, когда самозанятый или псевдосамозанятый негражданин России будет фиксировать серьезность намерений в виде авансирования тех или иных сборов, — сказал “Ъ” первый зампред думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев (“Единая Россия”).— Часто российские компании приглашают на работу людей, которых официально у себя не оформляют, и, соответственно, не платят с них налоги».

А эти работники «приезжают с семьями, с детьми и, например, при болезни получают блага, в которых им нельзя отказать, а это затраты бюджета», поэтому «нельзя позволять работодателям экономить за счет средств российских граждан, которые наполняют бюджет», уверен единоросс.

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