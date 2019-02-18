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10:31 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

От гастарбайтеров ждут авансовых платежей

В МВД решили пополнить бюджет за счет самозанятых.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Гастарбайтеры, работающие в России как самозанятые, должны будут платить налог со своего дохода в виде авансового платежа. Соответствующий законопроект разработали в МВД. В Госдуме считают идею оправданной, но сомневаются, что такой налог будет легко собирать.

В МВД разработаны поправки к закону «О правовом положении иностранных граждан в РФ», согласно которым иностранцы, работающие как самозанятые, будут обложены «налогом на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа». В РФ 530 тыс. иностранцев, имеющих разрешение на временное проживание (выдается на три года), еще 600 тыс. имеют вид на жительство в РФ (выдается на пять лет).

«Около половины являются самозанятыми», — говорится в пояснительной записке к проекту. Эти иностранцы «используют медицинское и социальное обеспечение, дети посещают детские сады, школы и т. д., но в Пенсионный фонд РФ отчисления не осуществляются».
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Проект поправок к п. 9 ст. 6 закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ» устанавливает для иностранцев обязанность предоставлять в органы миграционной службы «документ, подтверждающий уплату налога на доходы физических лиц в виде фиксированного авансового платежа». Обязанность по уплате налога юристы МВД предлагают установить в статье 227.1 Налогового кодекса (НК): с 2015 года она действует по отношению к иностранцам, которым разрешили работать в России по патенту. Прибыв в РФ, гастарбайтер оформляет патент и каждый месяц уплачивает в региональный бюджет фиксированную сумму в виде налога с дохода (не менее 1,2 тыс. руб.). В МВД считают, что на самозанятых, которые по ст. 217 НК оказывают услуги «для личных, домашних и (или) иных подобных нужд», должны распространяться те же нормы с авансовыми платежами, которые предусмотрены для работающих по патенту. В пояснительной записке авторы ссылаются на то, что «патентная система показала хороший результат»: благодаря ей в 2017 году региональные бюджеты собрали через фиксированные авансовые платежи «более 50 млрд руб., в 2018 году — более 55 млрд руб.».

«Необходимо выработать механизм, когда самозанятый или псевдосамозанятый негражданин России будет фиксировать серьезность намерений в виде авансирования тех или иных сборов, — сказал “Ъ” первый зампред думского комитета по экономической политике Владимир Гутенев (“Единая Россия”).— Часто российские компании приглашают на работу людей, которых официально у себя не оформляют, и, соответственно, не платят с них налоги».

А эти работники «приезжают с семьями, с детьми и, например, при болезни получают блага, в которых им нельзя отказать, а это затраты бюджета», поэтому «нельзя позволять работодателям экономить за счет средств российских граждан, которые наполняют бюджет», уверен единоросс.
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«Идея правильная: если иностранец работает на нашей территории, он должен платить налог, как платят россияне, но сомнительно, что на практике самозанятых можно как-то администрировать», — заявил «Ъ» первый зампред думского комитета по госстроительству Михаил Емельянов («Справедливая Россия»). «Непонятно, как собирать эти авансовые платежи с самозанятых иностранцев в Москве, Подмосковье и еще в двух регионах — Татарстане и Калужской области, где с этого года проводится эксперимент по налогу на профессиональный доход», — напомнил «Ъ» член думского комитета по госстроительству Сергей Иванов (ЛДПР). В этих регионах «как раз такие самозанятые — репетиторы, няни, сиделки — уже должны платить по 4% с дохода, а не фиксированный платеж с еще не полученного дохода», уточняет депутат.

«Все строгости, которые вводятся и вводились для того, чтобы навести порядок в вопросах миграции, приводят только к уходу трудовых мигрантов в серую зону, и новый авансовый платеж для них не станет исключением», — заявила «Ъ» глава общественного комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганнушкина. Некоторые гастарбайтеры получают медуслуги, «покупая полисы добровольного медобслуживания», другие же «просто платят в медицинских учреждениях». «А для детских садов и школ у нас есть 43-я статья Конституции — “каждый имеет право на образование”. Обучаясь у нас, дети мигрантов, даже если уедут, становятся источником нашей культуры и нашего языка. И авторы Конституции это прекрасно понимали», — уверена госпожа Ганнушкина.

Виктор Хамраев

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