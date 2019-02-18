Немцы обоснуются за Уралом

От выбора зависело, чьи технологии лягут в основу проекта. «Немецкая инициатива» — консорциум Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряда других. Летом 2018 года там заявляли, что по ВСМ Екатеринбург—Челябинск готова обеспечить заемное финансирование с участием немецких банков, привлечь средства в капитал концессионера и выступить технологическим партнером. При подаче предложения в правительство в марте 2018 года проектная компания УСМ просила капитальный грант 180 млрд руб. Но на стадии формирования магистрального плана развития инфраструктуры в РФ, говорил в сентябре занимавший тогда должность замминистра транспорта Алан Лушников, денег на это не было.



По декабрьской версии финансовой модели проекта (есть у «Ъ»), его общий бюджет — 343,9 млрд руб. Минтранс предлагает увеличить капитальный грант до 231 млрд руб., чтобы на стадии эксплуатации федеральный бюджет расходов не нес, а перевозчик в период до 2050 года получил из бюджетов Челябинской и Свердловской областей субсидии на 62,3 млрд руб. и плату концедента 216,2 млрд руб. Перспектива капитального гранта зависит от попадания проекта в магистральный план: сейчас его там нет, но в октябре 2018 года Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос. В Минтрансе «Ъ» уточнили, что на 15 февраля этого еще не произошло. Хотя финансовая модель показывает достаточную эффективность проекта (выход на операционную безубыточность по EBITDA на четвертый год эксплуатации, совокупная EBITDA в 2025—2050 годах — 24,3 млрд руб., маржинальность по EBITDA — 11,76%), а эффект для ВВП оценивается в 500 млрд руб., бюджетный эффект относительно невелик — 2,25 млрд руб.



Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не видит на направлении Екатеринбург—Челябинск платежеспособного спроса, который мог бы переключиться на ВСМ: