Немцы обоснуются за Уралом
ВСМ Екатеринбург—Челябинск потребует более 500 млрд рублей госсредст.
ВСМ Екатеринбург—Челябинск потребует более 500 млрд рублей госсредст.
«Ъ» стали известны параметры проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Екатеринбург—Челябинск, соглашение о реализации которого заключили Siemens, РФПИ и профильный консорциум. Стоимость строительства составит 344 млрд руб., нужен капитальный грант из федерального бюджета на 231 млрд руб., а также еще 278 млрд руб. до 2050 года из бюджетов регионов. Эксперты добавляют к факторам успеха возможность прямых заходов поездов в аэропорты и работу нескоростных участков между этим отрезком и другими крупными городами Урала и Сибири.
РФПИ, Siemens Mobility (от лица консорциума «Немецкая инициатива») и «Уральская скоростная магистраль» (УСМ) подписали на полях конференции по безопасности в Мюнхене соглашение о реализации проекта по строительству ВСМ Екатеринбург—Челябинск. Общий объем инвестиций превышает 300 млрд руб., уточнили в РФПИ.
От выбора зависело, чьи технологии лягут в основу проекта. «Немецкая инициатива» — консорциум Siemens, Deutsche Bank, Deutsche Bahn и ряда других. Летом 2018 года там заявляли, что по ВСМ Екатеринбург—Челябинск готова обеспечить заемное финансирование с участием немецких банков, привлечь средства в капитал концессионера и выступить технологическим партнером. При подаче предложения в правительство в марте 2018 года проектная компания УСМ просила капитальный грант 180 млрд руб. Но на стадии формирования магистрального плана развития инфраструктуры в РФ, говорил в сентябре занимавший тогда должность замминистра транспорта Алан Лушников, денег на это не было.
По декабрьской версии финансовой модели проекта (есть у «Ъ»), его общий бюджет — 343,9 млрд руб. Минтранс предлагает увеличить капитальный грант до 231 млрд руб., чтобы на стадии эксплуатации федеральный бюджет расходов не нес, а перевозчик в период до 2050 года получил из бюджетов Челябинской и Свердловской областей субсидии на 62,3 млрд руб. и плату концедента 216,2 млрд руб. Перспектива капитального гранта зависит от попадания проекта в магистральный план: сейчас его там нет, но в октябре 2018 года Дмитрий Медведев поручил проработать вопрос. В Минтрансе «Ъ» уточнили, что на 15 февраля этого еще не произошло. Хотя финансовая модель показывает достаточную эффективность проекта (выход на операционную безубыточность по EBITDA на четвертый год эксплуатации, совокупная EBITDA в 2025—2050 годах — 24,3 млрд руб., маржинальность по EBITDA — 11,76%), а эффект для ВВП оценивается в 500 млрд руб., бюджетный эффект относительно невелик — 2,25 млрд руб.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров не видит на направлении Екатеринбург—Челябинск платежеспособного спроса, который мог бы переключиться на ВСМ:
Здесь ходит автобус — от 3 часов 40 минут за 500−550 руб., поезд — от 4 часов 30 минут за 1−1,2 тыс. руб. Были попытки запустить ускоренную электричку на 3 часа 30 минут с ценами от 340 руб. и прямые авиарейсы за 2,7 тыс. руб., но оба проекта свернуты
из-занизкого спроса. Бизнес-пассажирыне готовы пересесть с автомобиля, который обеспечивает 2−2,5 часа в пути. Такси между городами стоит от 2,7 тыс. руб., а каршеринг — от 300−400 руб. на человека.
Но, признает эксперт, если бы ВСМ собирала транзитных пассажиров из других крупных городов региона и прямо заходила в аэропорты, при партнерстве с авиакомпаниями это позволило бы создавать привлекательные логистические схемы, за которые «люди безоговорочно будут готовы платить».
Глава Союза пассажиров Кирилл Янков полагает, что ВСМ будет востребована, поскольку сегодня железнодорожное сообщение между городами организовано неудобно. По его мнению, пассажиропоток будет достаточным, чтобы обеспечить
Наталья Скорлыгина