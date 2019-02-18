«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости»
Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости»
По словам источников, «некоторые из этих судов могут быть поставлены “ВЭБ-лизингом” авиакомпании “Азимут” для ее нового проекта корпоративных перевозок».
Ранее о возможном в 2019 году отказе от эксплуатации говорил президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александр Рубцов. В декабре глава ГСС рассказал, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт
Информацию газеты «Ведомости» отказались комментировать в ГСС,
CityJet — первый и единственный на сегодня эксплуатант российских SSJ 100 в Европе. В октябре 2015 году с перевозчиком было подписано соглашение на поставку 15 самолетов «Сухого» с опционом еще на 16.
В парке CityJet семь SSJ 100, при этом в сентябре пять из них обслуживали рейсы Brussels Airlines по договору о субаренде. В начале ноября стало известно, что Brussels Airlines решила отказаться от использования SSJ 100