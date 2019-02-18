«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100

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По словам источников, «некоторые из этих судов могут быть поставлены “ВЭБ-лизингом” авиакомпании “Азимут” для ее нового проекта корпоративных перевозок».

Ранее о возможном в 2019 году отказе от эксплуатации говорил президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александр Рубцов. В декабре глава ГСС рассказал, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель «мокрого» лизинга, передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям. Он уточнил, что переговорный процесс еще идет.

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Информацию газеты «Ведомости» отказались комментировать в ГСС, пресс-секретарь CityJet также не ответил на запросы.

CityJet — первый и единственный на сегодня эксплуатант российских SSJ 100 в Европе. В октябре 2015 году с перевозчиком было подписано соглашение на поставку 15 самолетов «Сухого» с опционом еще на 16.

В парке CityJet семь SSJ 100, при этом в сентябре пять из них обслуживали рейсы Brussels Airlines по договору о субаренде. В начале ноября стало известно, что Brussels Airlines решила отказаться от использования SSJ 100 из-за проблем с эксплуатацией.