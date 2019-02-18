Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы возмущены отношением Меркель к Путину и РФ: союзник
Находка под землей удивила ученых
В России изымают из обращения популярное лекарство от кашля
Найден актер на роль Муслима Магомаева в новом сериале
Страх заставит москвичей покупать жилье
Палатки и ларьки могут вернуться на улицы Виктор Евтухов заявил, что на улицы городов планируется вернуть торговые палатки и ларьки
Упавшая из-за толчка пенсионерки девочка сломала руку
Беременная Саша Савельева попала в больницу
«Вы их любите, а они вас нет»: звезды, которые ненавидят РФ
Криминальный авторитет ответил на наказание Путина
Не сберегла: мать Децла раскрыла тайну смерти сына
“Борщ поел и рюмку хлебнул”: Актриса о Путине
Наталья Водянова и Ульяна Сергеенко блистали на показе в Лондоне
Вера Брежнева покрасила волосы в розовый цвет
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей
Самое маленькое средство передвижения (видео)
IKEA оформила вагон российского поезда своей мебелью
Как меняются депрессивные территории Москвы
Фоторепортажи
9Оружейная комната: как живет самый старый фехтовальный клуб Парижа
8Закрытая граница
08:21 (мск), источник: Коммерсантъ

«Ведомости»: ирландская CityJet отказалась от SSJ100

Ирландская авиакомпания CityJet отказалась от эксплуатации самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), сообщили газете «Ведомости» топ-менеджеры двух лизинговых компаний. В разделе «Флот» на сайте авиакомпании больше не указаны семь самолетов SSJ 100, которые она получила в лизинг в 2016—2017 годах.

Источник: Reuters

По словам источников, «некоторые из этих судов могут быть поставлены “ВЭБ-лизингом” авиакомпании “Азимут” для ее нового проекта корпоративных перевозок».

Ранее о возможном в 2019 году отказе от эксплуатации говорил президент «Гражданских самолетов Сухого» (ГСС) Александр Рубцов. В декабре глава ГСС рассказал, что CityJet прекратила программу полетов в аэропорт Лондон-Сити и перешла на модель «мокрого» лизинга, передавая самолеты вместе с экипажем бельгийской Brussels Airlines и другим авиакомпаниям. Он уточнил, что переговорный процесс еще идет.

Читайте также
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран

Информацию газеты «Ведомости» отказались комментировать в ГСС, пресс-секретарь CityJet также не ответил на запросы.

CityJet — первый и единственный на сегодня эксплуатант российских SSJ 100 в Европе. В октябре 2015 году с перевозчиком было подписано соглашение на поставку 15 самолетов «Сухого» с опционом еще на 16.

В парке CityJet семь SSJ 100, при этом в сентябре пять из них обслуживали рейсы Brussels Airlines по договору о субаренде. В начале ноября стало известно, что Brussels Airlines решила отказаться от использования SSJ 100 из-за проблем с эксплуатацией.

Читайте также: ГСС пока не получили от США ответа по поставкам SSJ100 в Иран

BIAS-2018: «Сухой Суперджет» создан покорить искушенного арабского покупателя
Во время загрузки произошла ошибка.
15 ноября 2018© Ньюстюб
 За что Грудинина отправили в отставку с поста спикера горсовета
Школьник получил семь лет колонии за нападение на учительницу
«Газпром» могут вытеснить из трубы "Северного потока-2"
Трамп не поверил разведке США из-за Путина
СМИ Испании героизировали осаждавшую Ленинград дивизию
Диетолог рассказала о продуктах для сжигания жира на животе
Фотограф сделал снимок совы, которую никто не может увидеть
СМИ: Скрипалю стало хуже
Спорт
Эстонцы — ориентир для сборной России. Зачем нам такой биатлон? Кайшева и Корастылев мазали меньше победителей. Но финишировали 11-ми
Hi-Tech
Буддизм в бизнесе: как успокоиться и разбогатеть Российские предприниматели делятся секретами.
Авто
Запрет на покупку машины без гаража: пояснения властей В Госдуме прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об обсуждении нового запрета для автомобилистов
Кино
55-летний Владимир Машков уходит из кино на неопределенный срок Актер планирует сосредоточиться на работе в театре
Недвижимость
Пять домашних дел, которые можно делать вместе с любимым
В Госдуме предложили застраивать российские города избами
6 способов стать адептом минимализма в интерьере и в жизни
Власти Петербурга докопались до первопричины снежного коллапса
Дети
Ксения Собчак сводила 2-летнего сына в Эрмитаж Для Платона поход в музей стал первым
Леди
В моду вошли маски для ягодиц Маски для увлажнения и подтяжки пятой точки азиатские и американские компании выпускали и раньше, но теперь точно стали общемировым трендом
Все о ремонте
Уютная скандинавская трёшка с деревянной отделкой
Как обустроить полноценную детскую в гостиной (фото)
Интерьер квартиры в знаменитом Толстовском доме
Дерево и камень — идеальное сочетание для загородного дома
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь