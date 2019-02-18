«Победа» изменила нормы провоза ручной клади

Согласно Федеральным авиационным правилам, сверх нормы в салон допускаются дамская сумка, портфель или рюкзак габаритами 36×30х23 см, верхняя одежда, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10×10х5 см.

Также в авиакомпании напомнили о запрете на провоз платной ручной клади из-за полной загрузки рейсов.