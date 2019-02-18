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09:28 (мск), источник: Известия

«Победа» изменила нормы провоза ручной клади

Авиакомпания «Победа» изменила нормы провоза ручной клади в салоне самолета. С 18 февраля пассажирам предоставляется два варианта — провоз одного места ручной клади габаритами 36×30х4 см и весом до 10 кг, либо нескольких мест багажа размером 36×30х27 см любого веса, в соответствии со старыми правилами.

Источник: РИА "Новости"

Согласно Федеральным авиационным правилам, сверх нормы в салон допускаются дамская сумка, портфель или рюкзак габаритами 36×30х23 см, верхняя одежда, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10×10х5 см.

О введении новых правил стало известно 5 февраля.

Также в авиакомпании напомнили о запрете на провоз платной ручной клади из-за полной загрузки рейсов.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» изменила нормы перевозки животных в салоне самолета. С 14 февраля на борт разрешаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см и жесткие контейнеры не крупнее 44×30х26 см. Вес питомца вместе с переноской должен быть не более 8 кг.

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