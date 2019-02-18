«Победа» изменила нормы провоза ручной клади

Согласно Федеральным авиационным правилам, сверх нормы в салон допускаются дамская сумка, портфель или рюкзак габаритами 36×30х23 см, верхняя одежда, костюм в портпледе, букет цветов, лекарства и питание для ребенка, детская люлька, складное кресло-коляска, ходунки, костыли, трость, роллаторы, товары из duty free габаритами до 10×10х5 см.
О введении новых правил стало известно 5 февраля.
Также в авиакомпании напомнили о запрете на провоз платной ручной клади из-за полной загрузки рейсов.
Ранее авиакомпания «Аэрофлот» изменила нормы перевозки животных в салоне самолета. С 14 февраля на борт разрешаются сумки-переноски по сумме трех измерений не больше 126 см и жесткие контейнеры не крупнее 44×30х26 см. Вес питомца вместе с переноской должен быть не более 8 кг.