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13:13 (мск), источник: Коммерсантъ

«Кортеж» арабской сборки

Минпромторг и эмиратская Tawazun подпишут соглашение о выпуске лимузинов Aurus.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Лимузины проекта «Кортеж», созданные для перевозки первых лиц, будут собираться в ОАЭ под брендом Aurus. Соглашение об этом 18 февраля подписали Минпромторг и эмиратская компания Tawazun. По данным «Ъ», речь идет об отверточной сборке, и главной целью является продвижение Aurus на рынок региона.

В день мировой премьеры лимузина Aurus на международной оборонной выставке IDEX в Абу-Даби (ОАЭ), 18 февраля, было подписано соглашение о сборке автомобилей проекта «Кортеж» под брендом Aurus в ОАЭ. Ранее об этом «Ъ» рассказал источник, знакомый с ситуацией. Эту же информацию подтвердил другой собеседник «Ъ». В ходе сделки Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) эмиратской компании Tawazun войдет в капитал совместного предприятия по продвижению проекта Aurus.

«В соответствии с подписанным соглашением фонд Tawazun получит долю в размере 36% в ООО ''Аурус'' и проинвестирует в компанию в общей сложности €110 млн в течение ближайших трех лет. За счет этих средств будут осуществлены инвестиции в организацию полномасштабного серийного производства автомобилей Aurus, в их локализацию, а также в развитие дистрибуции на международных рынках. Соглашением также предусмотрено, что фонд Tawazun станет генеральным дистрибьютором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки, — заявил в понедельник глава Минпромторга Денис Мантуров.

Проект «Единая модульная платформа» («Кортеж») реализуется с 2013 года НАМИ по заказу Минпромторга. Исходно на него было выделено 12,4 млрд руб., предполагалось создание лимузина для президента РФ и машин сопровождения первых лиц государства. Владимир Путин 7 мая 2018 года впервые использовал этот лимузин на церемонии своей инаугурации.

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Сейчас проект предполагает развитие линейки автомобилей на базе единой платформы — седана, лимузина, минивэна и внедорожника как для замены парка служебных машин госслужащих, так и коммерческих продаж. Площадка НАМИ позволяет выпустить до 200 машин в год при максимальной загрузке мощностей — 220−250 машин разных типов. С середины 2020 года должно начаться серийное производство машин Aurus на площадке «Соллерс» в Алабуге.

Глава Минпромторга Денис Мантуров подчеркивал, что одна из целей развития бренда — отход от использования слова «Кортеж» и термина «Единая модульная платформа» (ЕМП), под которыми проект продвигался до сих пор.
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Напомним, о входе DSDF в СП стало известно в июле — соответствующее соглашение было подписано на заседании межправкомиссии по экономическому сотрудничеству с ОАЭ. Тогда речь шла о меморандуме. Сейчас, по данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Аурус» на 75% принадлежит НАМИ, еще 25% у «Соллерса» Вадима Швецова. Окончательные параметры сделки обещали согласовать до конца 2018 года. Предварительно министр говорил о возможном снижении доли НАМИ примерно до 60%, «Соллерса» — примерно до 5%. Источники «Ъ», знакомые с ситуацией, утверждали, что Tawazun войдет в СП на оговоренных ранее условиях.

В декабре 2018 года Денис Мантуров сообщил, что с участием в проекте компании Tawazun Минпромторг рассчитывает не только на продажу автомобилей в стране, но и на организацию производства ряда моделей в ОАЭ. «Мы пока не говорим об объемах, потому что коллеги просчитывают и проводят маркетинговые работы в этой части», — сказал он. Позднее в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи в интервью телеканалу «Россия 24» министр сообщил, что речь идет о возможной сборке на мощностях Tawazun.

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Собеседники «Ъ» на рынке отмечали, что сборка машин Aurus в ОАЭ нацелена в том числе на экспортный потенциал этого рынка. При этом говорить о локализации производства, полагают они, не стоит — речь, скорее всего, идет об отверточной сборке небольших партий. Кроме того, один из источников «Ъ», знакомый с ситуацией, говорил, что параметры соглашения допускают и сборку автомобилей Aurus на мощностях Tawazun в других странах Ближнего Востока.

Ольга Никитина

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