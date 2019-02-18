Минстрой намерен резко сократить сроки отключения горячей воды

По словам замминистра, технологии связаны с «оптимизацией процессов управления сетями, переключением запорной арматуры», а также «алгоритмами отключения и переключения».

Как считает Чибис, в сокращении сроков профилактических работ очень заинтересованы сами коммунальные компании. «Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно», — пояснил замглавы Минстроя.

Он рассказал, что в 2018 году уже провели эксперименты по внедрению новых технологий в больших микрорайонах трех городов.

При этом на разработки не потребовалось «миллиардных инвестиций», отметил Андрей Чибис. «Достаточно оказалось “умного” подхода с минимальными вложениями, смарт-решениями, которые позволяют и выручку сохранить, и людям комфорт обеспечить», — пояснил он.