Минстрой намерен резко сократить сроки отключения горячей воды
Замглавы Минстроя Андрей Чибис в интервью газете «Известия» заявил о разработке технологий, которые позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды.
Замглавы Минстроя Андрей Чибис в интервью газете «Известия» заявил о разработке технологий, которые позволят радикально сократить сроки отключения горячей воды.
По словам замминистра, технологии связаны с «оптимизацией процессов управления сетями, переключением запорной арматуры», а также «алгоритмами отключения и переключения».
Как считает Чибис, в сокращении сроков профилактических работ очень заинтересованы сами коммунальные компании. «Все привыкли, что на две недели отключаем горячую воду. Но за это время коммунальные службы не получают плату и выручку за горячую воду, да и людям некомфортно», — пояснил замглавы Минстроя.
Он рассказал, что в 2018 году уже провели эксперименты по внедрению новых технологий в больших микрорайонах трех городов.
При этом на разработки не потребовалось «миллиардных инвестиций», отметил Андрей Чибис. «Достаточно оказалось “умного” подхода с минимальными вложениями,
Ранее господин Чибис в интервью «Ъ» говорил, что планируется сократить сроки отключения горячей воды до трех дней. Тогда замминистра сказал, что Минстрой «еще годик поупражняется в большем количестве городов», а потом уже нормативно закрепит новые сроки отключения горячей воды.