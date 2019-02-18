Какую ручную кладь можно взять в самолет
ТАСС рассказывает, сколько вещей пассажир может бесплатно пронести в салон.
ТАСС рассказывает, сколько вещей пассажир может бесплатно пронести в салон.
Авиакомпания «Победа», входящая в группу «Аэрофлот», с 18 февраля ограничивает размер ручной клади. Теперь на ее рейсах действует два варианта правил провоза ручной клади — на выбор пассажира:
Такое решение перевозчик принял после того, как в 2018 году Верховный суд отклонил его иски с просьбой частично отменить действующие нормы, которые разрешают кроме ручной клади брать на борт рюкзаки
Каждый авиапассажир имеет право пронести в салон ручную кладь весом до 5 кг. Перевозчик может увеличить этот лимит, если он хочет получить преимущество перед конкурентами. Также авиакомпания устанавливает габариты, которым ручная кладь должна соответствовать.
Минтранс устанавливает лишь минимальную норму багажа — 10 кг. Это минимальный вес багажа, который предусмотрен для пассажиров, купивших билеты по тарифу «с багажом». Перевозчик вправе увеличить этот лимит.
Пассажир сверх минимальной нормы ручной клади вправе взять в салон женскую сумку или мужской портфель или рюкзак, портплед, верхнюю одежду, детское питание и детскую коляску, букет цветов, лекарства. Вес и габариты рюкзака, проносимого в салон сверх лимита ручной клади 5 кг, устанавливаются перевозчиком, что связано с обеспечением безопасности пассажиров на борту.
Также в перечень вещей, провозимых бесплатно сверх нормы, включены костыли, трости, ходунки, складные
До октября 2017 года пассажиры могли проносить, например, ноутбук в руках в салон самолета вместе с ручной кладью. То есть покупатели билетов по минимальным тарифам фактически имели возможность увеличить вес багажа на 2−3 кг (вес ноутбука и зарядного устройства к нему).
Нет. В приказе Минтранса говорится, что товары, купленные в
Приказ Минтранса предусматривает, что авиаперевозчик может потребовать взвесить ручную кладь «в целях контроля за соблюдением габаритов ручной клади и дополнительных вещей». Эта мера позволяет проконтролировать вес ручной клади пассажиров, использующих электронную регистрацию на рейс. Сейчас они не всегда маркируют ее на стойке регистрации.
Арина Раксина, Мария Селиванова