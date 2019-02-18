Минтранс разработал новые правила оплаты поездок на электричках и метро
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минтранс намерен упростить оплату проезда на электричке с пересадкой на метро.
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минтранс намерен упростить оплату проезда на электричке с пересадкой на метро.
Ведомство предложило списывать полную стоимость такой поездки не на входе, а на выходе. Это может быть удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки, пояснили в министерстве.
Минюст уже зарегистрировал соответствующий приказ. Документ разработан в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД), уточнил заместитель министра транспорта Владимир Токарев.
Оплата поездок, предполагающих пересадку с пригородной электрички на метро, станет удобней. Теперь, если маршрут имеет остановочные пункты, позволяющие осуществить пересадку на метрополитен, при использовании современных средств оплаты будет фиксироваться начало и окончание поездки. За счет этого полная стоимость поездки может списываться не на входе, а на выходе из транспорта.
Это, в частности, удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки, поясняют в министерстве. «Пассажиры смогут, зафиксировав начало поездки, не беспокоиться об оплате до конца маршрута, включающего пересадку на метро», — добавляется в сообщении.
Предусмотрена возможность оплачивать такие поездки бесконтактной