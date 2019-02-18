Минтранс разработал новые правила оплаты поездок на электричках и метро

Оплата поездок, предполагающих пересадку с пригородной электрички на метро, станет удобней. Теперь, если маршрут имеет остановочные пункты, позволяющие осуществить пересадку на метрополитен, при использовании современных средств оплаты будет фиксироваться начало и окончание поездки. За счет этого полная стоимость поездки может списываться не на входе, а на выходе из транспорта.

Минтранс РФ