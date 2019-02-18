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13:41 (мск), источник: РИА Новости

Минтранс разработал новые правила оплаты поездок на электричках и метро

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Минтранс намерен упростить оплату проезда на электричке с пересадкой на метро.

Источник: РИА "Новости"

Ведомство предложило списывать полную стоимость такой поездки не на входе, а на выходе. Это может быть удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки, пояснили в министерстве.

Речь идет об оплате с электронного устройства или картой — бесконтактной смарт-картой, транспортной или платежной.

Минюст уже зарегистрировал соответствующий приказ. Документ разработан в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД), уточнил заместитель министра транспорта Владимир Токарев.

Оплата поездок, предполагающих пересадку с пригородной электрички на метро, станет удобней. Теперь, если маршрут имеет остановочные пункты, позволяющие осуществить пересадку на метрополитен, при использовании современных средств оплаты будет фиксироваться начало и окончание поездки. За счет этого полная стоимость поездки может списываться не на входе, а на выходе из транспорта.
Минтранс РФ

Это, в частности, удобно для пассажиров, меняющих свои планы в ходе поездки, поясняют в министерстве. «Пассажиры смогут, зафиксировав начало поездки, не беспокоиться об оплате до конца маршрута, включающего пересадку на метро», — добавляется в сообщении.

Предусмотрена возможность оплачивать такие поездки бесконтактной смарт-картой, транспортной картой, платежной картой или электронным устройством с использованием автоматизированных систем на всей территории России.

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