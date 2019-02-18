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17:38 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпания из Словении может забрать SSJ100 у ирландской CityJet

АБУ-ДАБИ, 18 фев — РИА Новости. Самолеты SSJ100 ирландской CityJet могут быть переданы авиакомпании из Словении, есть предварительная договоренность, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

Источник: РИА Новости

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала, что CityJet, которая является единственным европейским эксплуатантом SSJ100, возвращает семь судов группе «ВЭБ. РФ». «Гражданские самолеты Сухого» позднее заявили, что информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности, и ГСС активно взаимодействует с компанией для решения вопроса о дальнейшей судьбе этих самолетов.

Эти самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе. Мы уже предварительно имеем договоренность с компанией из Словении, которая и будет эти борта эксплуатировать в дальнейшем.
Денис Мантуров
 глава Минпромторга РФ

Один из источников «Ведомостей» говорил, что некоторые из SSJ, от которых якобы отказалась CityJet, могут быть поставлены «ВЭБ-лизингом» авиакомпании «Азимут» для ее нового проекта корпоративных перевозок. Другой собеседник газеты сообщал, что «ВЭБ-лизинг» как вариант рассматривает ремаркетирование судов от CityJet национальному перевозчику Словении Adria.

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