Авиакомпания из Словении может забрать SSJ100 у ирландской CityJet

Газета «Ведомости» со ссылкой на источники написала , что CityJet, которая является единственным европейским эксплуатантом SSJ100, возвращает семь судов группе « ВЭБ . РФ». «Гражданские самолеты Сухого» позднее заявили, что информация о состоявшемся возврате авиакомпанией CityJet самолетов SSJ100 их собственнику не соответствует действительности, и ГСС активно взаимодействует с компанией для решения вопроса о дальнейшей судьбе этих самолетов.

Эти самолеты, которые будут выводиться из состава CityJet, останутся в Европе. Мы уже предварительно имеем договоренность с компанией из Словении, которая и будет эти борта эксплуатировать в дальнейшем.

Один из источников «Ведомостей» говорил, что некоторые из SSJ, от которых якобы отказалась CityJet, могут быть поставлены «ВЭБ-лизингом» авиакомпании «Азимут» для ее нового проекта корпоративных перевозок. Другой собеседник газеты сообщал, что «ВЭБ-лизинг» как вариант рассматривает ремаркетирование судов от CityJet национальному перевозчику Словении Adria.