Выпуск самолетов МС-21 задерживается минимум на год из-за санкций
Иностранный поставщик отказался продавать сырье для инновационного крыла лайнера.
Иностранный поставщик отказался продавать сырье для инновационного крыла лайнера.
Выпуск серийных МС-21 сдвигается на год — на конец 2020 г.
На него получено 175 твердых заказов, в том числе 50 машин заказал «Аэрофлот», срок поставки в 2020—2026 гг.
Прекращение поставок импортных композитов подтверждала
Гендиректор «Аэрокомпозита» Анатолий Гайданский в интервью «Аргументам и фактам» в январе рассказывал, что композитное сырье поставляло американское подразделение бельгийской химической компании Solvay. Отказ от поставок не приведет к краху программы, уверял Гайданский. ОАК ведет работу с российскими компаниями, которые в могут наладить поставку сырья, сообщала корпорация, в том числе с «Росатомом» (построил завод угольного волокна) и Всероссийским
Человек, близкий к ОАК, рассказал, что
Чемезов не только предупредил, что выпуск МС-21 откладывается, но и сообщил, что финансовое состояние ОАК не очень хорошее — ей требуется 240−250 млрд руб. на развитие (цитаты по ТАСС).
ОАК много лет не может выбраться из убытков. Истребители, которые выпускает ОАК, — главная статья российского военного экспорта, но финансовое состояние холдинга страдает от избыточных мощностей, лишних производств, а также от затратных гражданских программ («Сухой суперджет», поставки начались в 2011 г., и МС-21), которые пока не приносят серьезного дохода.