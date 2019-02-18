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17:04 (мск), источник: Ведомости

Выпуск самолетов МС-21 задерживается минимум на год из-за санкций

Иностранный поставщик отказался продавать сырье для инновационного крыла лайнера.

Источник: Корпорация «Иркут»

Выпуск серийных МС-21 сдвигается на год — на конец 2020 г. из-за отказа поставлять композиты, рассказал гендиректор госкорпорации «Ростех» (ей государство передало 92% акций «Объединенной авиастроительной корпорации») Сергей Чемезов на авиасалоне в Абу-Даби. Начало поставок МС-21 было запланировано на начало 2020 г.

МС-21 — главный перспективный продукт российского гражданского авиапрома, среднемагистральный лайнер, который должен составить конкуренцию самым востребованным в мире самолетам Airbus 320/321 и Boeing 737.
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На него получено 175 твердых заказов, в том числе 50 машин заказал «Аэрофлот», срок поставки в 2020—2026 гг.

Из-за санкций иностранные поставщики отказались продавать композитное сырье компании «Аэрокомпозит», сообщил в начале января «Коммерсантъ». «Аэрокомпозит» входит в госхолдинг «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) и занимается производством композитных панелей исключительно для гражданских лайнеров, а также композитного крыла для МС-21. Под самые жесткие американские санкции, запрещающие любое сотрудничество, «Аэрокомпозит» попал осенью 2018 г. МС-21 должен стать первым самолетом с композитным крылом, это сильно облегчает планер.

Прекращение поставок импортных композитов подтверждала пресс-служба ОАК. Корпорация допускала перенос сроков поставок по этой причине на полгода.

Гендиректор «Аэрокомпозита» Анатолий Гайданский в интервью «Аргументам и фактам» в январе рассказывал, что композитное сырье поставляло американское подразделение бельгийской химической компании Solvay. Отказ от поставок не приведет к краху программы, уверял Гайданский. ОАК ведет работу с российскими компаниями, которые в могут наладить поставку сырья, сообщала корпорация, в том числе с «Росатомом» (построил завод угольного волокна) и Всероссийским научно-исследовательским институтом авиационных материалов.

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Человек, близкий к ОАК, рассказал, что из-за отсутствия американских композитов начало поставок МС-21 может сдвинуться на три года.

Чемезов не только предупредил, что выпуск МС-21 откладывается, но и сообщил, что финансовое состояние ОАК не очень хорошее — ей требуется 240−250 млрд руб. на развитие (цитаты по ТАСС).

ОАК много лет не может выбраться из убытков. Истребители, которые выпускает ОАК, — главная статья российского военного экспорта, но финансовое состояние холдинга страдает от избыточных мощностей, лишних производств, а также от затратных гражданских программ («Сухой суперджет», поставки начались в 2011 г., и МС-21), которые пока не приносят серьезного дохода.

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