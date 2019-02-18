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17:29 (мск), источник: Коммерсантъ

Дмитрий Медведев утвердил «звездную» классификацию гостиниц

Премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил положение об обязательном присвоении «звезд» гостиницам.

Источник: PatternPictures/CC0

«Теперь все отели должны будут получать так называемые звезды, причем в обязательном порядке», — заявил глава правительства на совещании с вице-премьерами (цитата по ТАСС).

По словам премьера, соответствующий документ был подготовлен достаточно быстро, поэтому по итогам «консультаций с отраслью» в положение о «звездах» могут быть внесены «какие-то разумные предложения».

Ранее отели могли получать «звезды» в добровольном порядке. С 2020 года гостиницам, имеющим более 50 номеров, запретят предоставление услуг без свидетельства о присвоении определенной категории. На гостиницы любой вместимости это правило планируется распространить с января 2021 года.

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