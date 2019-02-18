CityJet опровергла заявление производителя SSJ-100 о том, что пересматривает бизнес-модель

Так в ГСС ранее прокомментировали информацию об отказе CityJet от SSJ-100.

«CityJet является лидирующим в Европе провайдером долгосрочных лизинговых услуг, включая “мокрый лизинг”, и мы не пересматриваем своей бизнес-модели», — заявил ТАСС глава пресс-службы ирландского авиаперевозчика Ричард Мур.

Он также опроверг заявление ГСС, что компании «активно взаимодействуют» для решения вопроса с семью SSJ-100, находящимися в парке у CityJet. «У нас нет активного взаимодействия с ГСС, наши последние коммерческие контакты состоялись 7 января», — сообщил Мур. Он добавил, что «правила конфиденциальности, которых придерживается CityJet, не позволяют ему дать более подробные комментарии на этот счет».

Ранее газета «Ведомости» написала, что CityJet — единственный европейский эксплуатант российского самолета — вернула SSJ-100 лизингодателю.

Контракт на поставку CityJet самолетов был подписан в конце 2015 года. Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась арендовать SSJ-100. Авиакомпания объяснила это нехваткой запасных частей, из-за которой самолеты слишком долго простаивают.

В ГСС заявили, что эта информация не соответствует действительности, а компании «активно взаимодействуют», в том числе по вопросу с SSJ-100, в связи с тем, что CityJet пересматривает свою бизнес-модель.