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17:41 (мск), источник: ТАСС

CityJet опровергла заявление производителя SSJ-100 о том, что пересматривает бизнес-модель

ДУБЛИН, 18 февраля. /ТАСС/. Ирландский авиаперевозчик CityJet опроверг заявление российской компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС, производитель Sukhoi Superjet-100) о том, что стороны активно взаимодействуют в связи с пересмотром CityJet своей бизнес-модели, в том числе для решения вопроса с самолетами SSJ-100.

Так в ГСС ранее прокомментировали информацию об отказе CityJet от SSJ-100.

«CityJet является лидирующим в Европе провайдером долгосрочных лизинговых услуг, включая “мокрый лизинг”, и мы не пересматриваем своей бизнес-модели», — заявил ТАСС глава пресс-службы ирландского авиаперевозчика Ричард Мур.

Он также опроверг заявление ГСС, что компании «активно взаимодействуют» для решения вопроса с семью SSJ-100, находящимися в парке у CityJet. «У нас нет активного взаимодействия с ГСС, наши последние коммерческие контакты состоялись 7 января», — сообщил Мур. Он добавил, что «правила конфиденциальности, которых придерживается CityJet, не позволяют ему дать более подробные комментарии на этот счет».

Ранее газета «Ведомости» написала, что CityJet — единственный европейский эксплуатант российского самолета — вернула SSJ-100 лизингодателю.

Контракт на поставку CityJet самолетов был подписан в конце 2015 года. Однако впоследствии авиакомпания Brussels Airlines, для которой выполняли рейсы самолеты CityJet, отказалась арендовать SSJ-100. Авиакомпания объяснила это нехваткой запасных частей, из-за которой самолеты слишком долго простаивают.

В ГСС заявили, что эта информация не соответствует действительности, а компании «активно взаимодействуют», в том числе по вопросу с SSJ-100, в связи с тем, что CityJet пересматривает свою бизнес-модель.

Как сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров, уже была достигнута предварительная договоренность с авиакомпанией Adria Airways (Словения) о передаче ей этих самолетов SSJ-100. По его словам, проблема заключалась в том, что CityJet не смогла избрать «качественную бизнес-модель с использованием SSJ-100», а решение авиакомпании не связано с претензиями к качеству самолетов или их обслуживанию.

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