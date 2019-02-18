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19:39 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Регулятор не сдает кредиторов

ЦБ хочет контролировать взыскание долгов финансовыми организациями.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
ЦБ не поддержал идею Минюста привлекать банки к ответственности за нарушения при взыскании просроченных долгов наравне с коллекторами. По мнению ЦБ, у него есть все полномочия для контроля за кредитными организациями в этой сфере. Отследить их применение невозможно, однако регулятор хочет надзирать и за взысканием долгов остальными кредиторами. Юристы считают, что ЦБ пытается вывести своих поднадзорных, на которых граждане жалуются чаще, чем на коллекторов, из зоны действия жесткого профильного закона, дополнительно снижая прозрачность системы контроля за взысканиями.

Как стало известно «Ъ», ЦБ не полностью поддержал проект закона, который разработал Минюст для совершенствования административной ответственности в области защиты прав физлиц при взыскании банками просроченной задолженности. В министерстве предлагали убрать из КоАП спорную формулировку «за исключением кредитных организаций».

В Минюсте указывают, что данное исключение привело к формированию противоречивой судебной практики. Зачастую суды отказывают в привлечении банков к административной ответственности, поскольку считают, что кредитные организации не являлись субъектами административного правонарушения.
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По данным Федеральной службы судебных приставов (ФССП), за 2018 год сотрудники службы возбудили в отношении кредитных организаций 45 дел об административных правонарушениях, допущенных при взыскании задолженности. По десяти делам судами назначены штрафы на общую сумму 260 тыс. руб. При этом в прошлом году количество принятых службой обращений граждан о нарушениях при взыскании долгов в отношении кредиторов почти в два раза превышает количество обращений в отношении коллекторов — 12,7 тыс. против 7,08 тыс. штук соответственно.

Также законопроект предусматривал передачу полномочий по привлечению банков к ответственности за нарушения при взыскании долгов ЦБ и уравнивание размера штрафов для них и коллекторов. Сейчас банки и микрокредиторов наравне с коллекторами штрафует ФССП, однако штрафы для кредиторов в 2,5 раза ниже, чем для профессиональных взыскателей (от 50 тыс. до 500 тыс. руб.).

В ЦБ подтвердили, что не поддержали проект в части распространения КоАП на кредитные организации, поскольку «право применения регулятором мер воздействия к кредитным организациям, нарушающим законодательство РФ, в том числе положения № 230-ФЗ, уже содержится в законе “О Центральном банке”». При этом в ЦБ отказались предоставить данные о количестве банков, к которым за время действия 230-ФЗ были применены меры за его нарушение, поскольку эти сведения «не относятся к публичной информации».

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В то же время ЦБ считает целесообразным закрепить за собой применение мер административного воздействия за нарушения порядка взыскания поднадзорными некредитными финансовыми организациями, исключив микрофинансовые организации, кредитные кооперативы и ломбарды из положений ст. 14.57 КоАП. «Поскольку процессы выдачи кредита (займа) и возврата просроченной задолженности неразрывно связаны с фигурой кредитора (за исключением случаев привлечения профессионального взыскателя), представляется правильным сосредоточить надзор за осуществлением данных процессов в рамках одного органа — Банка России», — отметили там. В Минюсте на запрос «Ъ» ответили, что «работа над вышеназванным законопроектом не завершена, в связи с этим комментирование его содержания преждевременно».

По мнению юристов, ЦБ пытается вывести своих поднадзорных из зоны ответственности 230-ФЗ.
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«Сейчас процедура работы с жалобами граждан довольно понятна: ФССП рассматривает обращение, составляет протокол, суд рассматривает каждую ситуацию и принимает решение о привлечении к ответственности, — отмечает руководитель департамента контроля качества НЮС “Амулекс” Нурида Ибрагимова.— Вопрос, как будет ЦБ проверять обращения граждан, остается открытым». При этом, по словам главы «Юридического бюро № 1» Юлии Комбаровой, в случае предоставления ЦБ указанных полномочий получить информацию о том, какой кредитор и как был наказан и наказан ли вообще за нарушение 230-ФЗ, будет невозможно, ведь ЦБ не раскрывает меры надзорного реагирования. Между тем, подчеркивают эксперты, пока регуляторы спорят, копится судебная практика, и не исключено, что вопрос о мерах наказания кредиторов за нарушение 230-ФЗ быстрее решится на уровне Верховного суда.

Светлана Самусева

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